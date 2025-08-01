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"Пытки — не повод для насмешек". Морпех ответил реперке Азилии Бэнкс, которая высмеяла его вид после плена

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Александр Кириенко ответил американской реперке Азилии Бэнкс Новость обновлена 01 августа 2025, 14:18
Александр Кириенко ответил американской реперке Азилии Бэнкс. Фото Коллаж "Телеграфа"

Военный пробыл в плену почти 3 года

Украинский военнопленный Александр Кириенко ответил американской реперке Азилии Бэнкс, которая недавно высмеяла его фото после российского плена. Воин 36-й бригады морской пехоты, старший сержант ВСУ и главный сержант взвода снайперов подчеркнул, что поддерживает свободу слова, но и она имеет пределы, особенно в отношении пленных или воинов.

Кириенко опубликовал в Facebbok видеообращение, где высказал свое мнение. Ведь Бэнск за несколько дней до этого довольно жестко прокомментировала фото военного до плена и после.

" Я украинец, я поддерживаю свободу слова: каждый имеет право высказать свое мнение. Но наша совесть и честь должны налагать определенные ограничения. Азилия, желаю, чтобы никто из твоих близких не попробовал "диету", которую получают украинские военнопленные — постоянные унижения, избиения, голод ", — заявил морпех.

Кириенко также подчеркнул, что не знаком с трагедией, которую пережили афроамериканцы. Но он на себе почувствовал, как ломает человеческую душу опыт неволи и пыток. По его словам, эту полученную травму ощущают даже поколения, которые не видели этого ада. Однако сами люди выбирают, что им делать с этим опытом: стать сильнее и научить детей бороться за свое будущее, или поддаться травме, которая сломает сейчас людей, а впоследствии и будущее детей.

"Пытки — это преступление, неволи не место в цивилизованном мире, люди созданы для свободы и взаимопонимания. И своих детей я учу именно так: учу их отвечать за каждое сказанное слово, потому что слово — зерно действия. Каждая мировая трагедия начиналась с какого-то неправильного слова ", — подчеркнул Кириенко.

Отметим, что Александр Кириенко встал на защиту Родины еще в 2014 году, полномасштабное вторжение он встретил в Мариуполе. В плен защитник попал в апреле 2022 года, пережил пытки и издевательства со стороны российских военных, в результате чего потерял 40 килограммов. Его держали в колонии №10 в Мордовии, где заключенным отказывают в предоставлении необходимой медицинской помощи и пытают электрическим током. Домой Александр Кириенко вернулся в рамках обмена 5 февраля 2025 года.

Однако этот факт не помешал Азалии Бэнкс написать под фото военнопленного: "Что-то нужно было, чтобы остановить его толстую ж*пу от еды". Добавим, что у Бэнкс скандальная репутация в американских медиа. Она в большинстве своем получает внимание не за свою музыку, а за свои скандальные высказывания в социальных сетях. Много раз Бэнкс получала бан в X (Twitter) и Instagram за свои контроверсионные, оскорбительные и скандальные высказывания в адрес звезд шоу-бизнеса и известных людей.

Пост Бэнкс
Пост Бэнкс

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украину вернули пограничника Виталия Гиренко, последнего защитника острова Змеиный. Он три с половиной года провел в плену, попав туда 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабной войны.

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#Азилия Бэнкс #Военный #Плен #ВСУ