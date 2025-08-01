Влада готує створення "Ради голів громадських рад", це ще один сигнал про підготовку для виборів - Гудименко

До участі запрошені представники громадських рад при обласних адміністраціях та окремих міністерствах

Українська влада розпочала підготовку розпочала підготовку до створення нової громадської структури для передвиборчих цілей. На середину серпня планується провести перше напів-офіційне зібрання так званої "Ради голів громадських рад при Кабінеті Міністрів України".

Про це повідомив журналіст та політичний експерт Юрій Гудименко. Він каже, що до участі запрошені представники громадських рад при обласних адміністраціях та окремих міністерствах.

За його словами, особливістю цієї ініціативи є те, що до неї залучають переважно тих представників громадських рад, які були призначені адміністративним шляхом, а не обрані через прозоре голосування. Офіційною метою створення нової структури заявлено "реалізацію Плану заходів з реалізації у 2025-2026 роках Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки".

Гудименко, який має багаторічний досвід у сферах журналістики, політики та політтехнологій, розцінює цю ініціативу як підготовчий етап до майбутніх виборів. На його думку, така "громадськість" може використовуватися для демонстрації одноголосної підтримки "непростих рішень" влади через телемарафони.

Експерт припускає, що майбутній "голова голів" цієї структури виступатиме в ефірі, обґрунтовуючи необхідність важких, але нібито підтриманих громадськістю кроків. При цьому Гудименко підкреслює, що не всі учасники цієї ініціативи можуть усвідомлювати її справжні цілі.

Серед заявлених учасників експерт назвав ім'я Генадія Кривошеї, який брав участь у першому скликанні Громадської ради при Міністерстві оборони і наразі судиться за скасування результатів виборів до цієї ради.

Гудименко закликав журналістів та громадськість повідомляти додаткову інформацію про цю ініціативу, висловивши різке засудження подібних дій влади, які, на його переконання, не відповідають інтересам суспільства.