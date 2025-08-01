К участию приглашены представители общественных советов при областных администрациях и отдельных министерствах

Украинские власти начали подготовку начали подготовку к созданию новой общественной структуры для предвыборных целей. На середину августа планируется провести первое полу-официальное собрание так называемого "Совета глав общественных советов при Кабинете Министров Украины".

Об этом сообщил журналист и политический эксперт Юрий Гудыменко. Он говорит, что приглашены представители общественных советов при областных администрациях и отдельных министерствах.

По его словам, особенностью этой инициативы является то, что к ней привлекаются преимущественно представители общественных советов, которые были назначены административным путем, а не избраны через прозрачное голосование. Официальной целью создания новой структуры заявлено "реализацию Плана мер по реализации в 2025-2026 годах Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества в Украине на 2021-2026 годы".

Гудыменко, имеющий многолетний опыт в сфере журналистики, политики и политтехнологий, расценивает эту инициативу как подготовительный этап к предстоящим выборам. По его мнению, такая "общественность" может использоваться для демонстрации единогласной поддержки "непростых решений" власти через телемарафоны.

Эксперт предполагает, что будущий "председатель голов" этой структуры будет выступать в эфире, обосновывая необходимость трудных, но якобы поддержанных общественностью шагов. При этом Гудыменко подчеркивает, что не все участники этой инициативы могут отдавать себе отчет в ее истинных целях.

Среди заявленных участников эксперт назвал имя Геннадия Кривошеи, который участвовал в первом созыве Общественного совета при Министерстве обороны и судится за отмену результатов выборов в этот совет.

Гудыменко призвал журналистов и общественность сообщать дополнительную информацию об этой инициативе, выразив резкое осуждение подобных действий властей, которые, по его убеждению, не отвечают интересам общества.