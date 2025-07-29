Генерал розкрив нові подробиці про поранення Буданова: що про них відомо

Голову ГУР було поранено щонайменше тричі

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов за часів АТО отримав поранення та просив своїх побратимів кинути його, щоб не затримувати групу. З того часу в нього залишився помітний шрам на руці.

Про це розповів генерал-майор, колишній заступник голови ГУР Ілля Павленко в інтерв’ю "Апострофу". За його словами, під час проходження служби у спеціальних підрозділах боєць має йти на постійний ризик.

Але водночас військовослужбовець має зробити все для того, щоб його навіть не поранили. Інакше він просто стане тягарем для свого підрозділу.

"Такий випадок, до речі, був ще під час АТО з Кирилом Будановим. Його поранили і він просив хлопців його покинути. Але зрозуміло, що спецназ ГУР таке собі не дозволить", — сказав Павленко.

Він додав, що Буданова тоді врятували, і він пройшов реабілітацію. При цьому голова ГУР залишив шрам на руці, на який нещодавно звернули увагу журналісти.

Що відомо про поранення Буданова

Як відомо, голова української військової розвідки кілька разів отримував поранення, а у відкритих джерелах є згадки про мінімум три.

В одному з інтерв’ю Буданов говорив, що перше та третє поранення були легкими, проте другий раз його сильно зачепило вибухом протипіхотної міни. Осколки пробили йому шию та спину, а один із них застряг під серцем.

"Його не можна витягнути з тіла, небезпечно. У мене було пробито спину, шию. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 кілометрів, а потім упав знесилений. Поранення важке, але в принципі жити можна", — говорив Буданов.

Поранення, про яке згадав Павленко, швидше за все, було в руку. У червні 2025 року на фото потрапив шрам, після чого знімок розлетівся по ЗМІ. Український політолог та блогер Кирило Сазонов зазначав, що куля потрапила в руку Буданова і вибила ліктьовий суглоб, через що вона у нього погано згинається.

Варто зазначити, що глава ГУР рідко коментує стан здоров’я та пережиті поранення, а тому більше інформації про це у мережі немає.

Буданов показав шрам на руці

Крупним планом

Як повідомлялося раніше, Буданов розповідав, чого чекати від нового російського наступу і чи Кремль відмовиться від своїх цілей.