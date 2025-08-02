Буданов утверждает, что это не стопроцентный вариант развития событий

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что распад НАТО и ЕС перестал быть риторическим вопросом и стал "практической перспективой". Сурков утверждает, что с приходом Дональда Трампа к власти США переживают собственную "перестройку", сравниваемую с позднесоветской.

"В Вашингтоне теперь перестройка, гласность и новое мышление. Советская перестройка завершилась распадом Восточного блока. А распадутся НАТО и ЕС в результате американской — уже не риторика, а вполне практический вопрос", — заявил он.

Этот тезис в интервью украинской журналистке прокомментировал глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов. Он признал, что такой сценарий не фантастика, а один из возможных вариантов развития событий, если ситуация в мире останется неизменной.

"Могу высказать чисто личное мнение. Я вообще в широкие альянсы не до конца верю. Я верю в то, что они могут существовать, но довольно ограниченный промежуток времени. Реально существовать. Не номинально, а реально. И функционировать эффективно", — сказал Буданов.

Он также добавил, что доверяет двусторонним отношениям и альянсам, построенным на общей экономике и защите интересов. Комментируя слова Суркова, Буданов отметил:

"Я боюсь, что это один из вероятных вариантов развития событий, если все будет оставаться так, как оно сейчас. Я не говорю, что это стопроцентный вариант, но это один из вероятных вариантов".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российские войска месяцами безрезультатно пытались продвинуться на Покровском направлении, неся значительные потери в живой силе и технике. Украинские защитники уверенно сдерживали атаки, сохраняя оборонительные позиции. Однако в последние дни ситуация усложнилась — враг активизировал попытки охватить Покровск с флангов и взять под огневой контроль ключевые пути снабжения.