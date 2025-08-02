Трамп становится более жестким в отношении России: что его мотивирует

Главе Белого дома не безразлично происходящее в Украине

У президента США Дональда Трампа есть свой, иногда жесткий, стиль ведения дел, однако он обращает внимание на страдания людей. Отсутствие желания у России прекращать эти страдания американского лидера раздражает.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава брюссельского офиса Немецкого фонда Маршалла Ян Лессер. Больше можно прочитать в материале: Последний шанс для Путина. На Западе рассказали, чего ждать 8 августа и становится ли Трамп "ястребом" в отношении России

Он отметил, что Трамп сейчас чувствует себя обиженным и даже преданным из-за отсутствия встречных шагов и доброй воли со стороны Владимира Путина.

"У него (у Трампа, — ред.) есть свой стиль ведения дел. И хотя иногда он бывает жестким, я думаю, есть и эмпатичная сторона, которая учитывает человеческие страдания в Украине и в других местах и ценит попытки ограничить или прекратить конфликты", — Ян Лессер

Эксперт отметил, что когда американский президент сталкивается с сильным сопротивлением, то он начинает злиться, а потом это превращается в политические шаги. Именно это и происходит сейчас в ситуации с Россией.

Лессер подчеркнул, что для традиционных союзников США Трамп является непредсказуемым, а потому сложным партнером. Однако ему не безразлично происходящее в Украине.

Напомним, ранее Лессер говорил, что новые санкции против России со стороны США мало помогут Украине, поскольку экономика страны-агрессора уже к ним адаптировалась. Однако вторичные санкции против ее партнеров могут нанести существенный ущерб.