Згадали Безуглу і не тільки: найкращі меми про голосування Ради за закон щодо НАБУ та САП

Законопроєкт повертає незалежність антикорупційних органів

У четвер, 31 липня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який повертає незалежність НАБУ та САП. Ця подія надихнула українців на створення дотепних мемів.

"Телеграф" зібрав найкращі з них. Зауважимо, що до початку голосування в Києві проходили протести, люди вимагали незалежності антикорупційних органів.

Один з мемів досить добре проілюстрував ситуацію, яка склалась у Раді. Адже 22 липня депутати підтримали законопроєкт №12414. Цей документ обмежував повноваження незалежних антикорупційних органів — Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Згодом його підписав і президент України Володимир Зеленський.

Але українці вийшли на протести проти цього закону і вже 31 липня Рада підтримана новий законопроєкт, який повертає незалежність НАБУ і САП. Враховуючи те, що в першому випадку проголосували понад 200 депутатів, а цього разу понад 3000 — цілком можливо, хтось обидва рази тиснув кнопку "За".

Мем про голосування Ради

Не обійшлось і без мемів щодо нардепки Мар'яни Безуглої, яка прийшла на протести 31 липня. Українцям це не сподобалось і вони почали кричати "Йди на роботу!". Хтось зазначив, що саме це дорослим дітям кажуть батьки, коли ті просять у них грошей.

Також були меми і з дівчинкою, що плаче і малює. На думку автора, саме так виглядали 31 липня депутати, які голосували "За" законопроєкт.

Мем про голосування Ради

Нагадаємо, нещодавно на Камчатці в Росії стався землетрус. Українці вже почали створювати і про це меми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі завірусилось фото Зеленського з дружиною та Андрієм Єрмаком, главою Офісу президента.