НАТО, Китай і Третя світова: в Києві говоритимуть про нову роль України

Дата дискусії була обрана не випадково

Китай, що є неофіційним союзником Росії, посилює свої позиції, а США втрачають вплив. Все частіше говорять, що світ стрімко несеться в бік Третьої світової. Де ж тут місце для України? Яка наша роль в питаннях європейської та світової безпеки? Ці питання обговорять в рамках відкритої дискусії у Києві вже цієї п’ятниці, 8 серпня.

Учасниками обговорення стануть:

Антон Ганоцький — експерт із питань Азійсько-Тихоокеанського регіону

Єгор Брайлян — доцент КАІ, журналіст-міжнародник, який спеціалізується на темах НАТО, Великої Британії та євроатлантичної інтеграції. Кандидат історичних наук.

Модерувати дискусію буде Ярослав Жарєнов — головний редактор "Телеграфу". Видання є інформаційним партнером заходу.

У Києві 8 серпня пройде відкрита дискусія про місце України у Третій світовій

Дискусія відбудеться 8 серпня о 18:00 за адресою: вул. Хрещатик, 34, книгарня "Сенс". Вхід вільний. У рамках події буде організовано збір на підтримку Сил оборони України.

Дата дискусії обрана не випадково — саме 8 серпня 2008 року розпочалась війна в Грузії, яку багато хто вважає відправною точкою нової епохи нестабільності на континенті. Ба більше — саме цього дня закінчується 10-денний дедлайн, який Дональд Трамп виставив Володимиру Путіну.

На зустрічі обговорять ті процеси змін, які напад Росії на Україну запустив у світі. Як змінюється глобальна безпека, виникають нові союзи, а старі втрачають значення. Чи готове НАТО до війни нового типу, яку роль грає Китай і як змінюється баланс між США та ЄС. А головне — де в цій новій конфігурації місце України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще на початку року експерти-міжнародники казали про те, що війна триватиме і в 2025 році, а Україна стала жертвою власної багатовекторності. Наразі ж США намагаються форсувати мирні переговори та припинення вогню, обіцяючи Росії та її бізнес-партнерам санкції за недотримання певного дедлайну.