НАТО, Китай и Третья мировая: в Киеве будут говорить о новой роли Украины

Дата дискуссии была выбрана не случайно

Китай, являющийся неофициальным союзником России, усиливает свои позиции, а США теряют влияние. Все чаще говорят, что мир стремительно уносится в сторону Третьей мировой. Где здесь место для Украины? Какова наша роль в вопросах европейской и мировой безопасности? Эти вопросы обсудят в рамках открытой дискуссии в Киеве уже в эту пятницу, 8 августа.

Участниками обсуждения станут:

Антон Ганоцкий — эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону

Егор Брайлян — доцент КАИ, журналист-международник, специализирующийся на темах НАТО, Великобритании и евроатлантической интеграции. Кандидат исторических наук.

Модерировать дискуссию будет Ярослав Жаренов – главный редактор "Телеграфа". Издание является информационным партнером мероприятия.

В Киеве 8 августа пройдет открытая дискуссия о месте Украины в Третьей мировой

Дискуссия состоится 8 августа в 18:00 по адресу ул. Крещатик, 34, книжный магазин "Сенс". Вход свободный. В рамках события будет организован сбор в поддержку Сил обороны Украины.

Дата дискуссии выбрана не случайно — именно 8 августа 2008 началась война в Грузии, которую многие считают отправной точкой новой эпохи нестабильности на континенте. Более того, именно в этот день заканчивается 10-дневный дедлайн, который Дональд Трамп выставил Владимиру Путину.

На встрече обсудят те процессы изменений, которые нападение России на Украину запустило в мире. Как меняется глобальная безопасность, возникают новые союзы, а старые теряют значение. Готово ли НАТО к войне нового типа, какую роль играет Китай и как меняется баланс между США и ЕС. А главное – где в этой новой конфигурации место Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще в начале года эксперты-международники говорили о том, что война будет продолжаться и в 2025 году, а Украина стала жертвой собственной многовекторности. В настоящее время США пытаются форсировать мирные переговоры и прекращение огня, обещая России и ее бизнес-партнерам санкции за несоблюдение определенного дедлайна.