Серце з мармуру і дивні символи на надгробку: як виглядає могила Бережної з "Партії регіонів"

Депутатці було лише 36 років

Ірина Бережна була народною депутаткою від "Партії регіонів", яка називала події Майдану державним переворотом, а після 2014 року стала зніматися у російських шоу. Її життя обірвалося внаслідок аварії — жінці було 36 років.

Сьогодні, 5 серпня, минають 8-мі роковини з дня смерті політикині. "Телеграф" вирішив пригадати обставини її загибелі і з'ясувати, як виглядає могила Ірини Бережної.

Обставини ДТП

Зранку 5 серпня 2017 року Ірина їхала разом зі своєю 8-річною донькою на серпантинній трасі у Хорватії. Водій болгарської реєстрації не впорався з керуванням, авто зійшло з дороги і врізалося у стовп. Ірина та водій померли на місці. Донька, яка була в дитячому автокріслі, отримала незначні травми і вижила.

Могила Ірини Бережної

Поховали політикиню на закритому Звіринецькому кладовищі у Києві. Спочатку на могилі було встановлено дерев'яний хрест.

Могила Ірини Бережної до того, як встановили пам'ятник

Згодом на місці поховання з’явився елегантний меморіальний комплекс: велика мармурова плита із портретом у формі серця, пам’ятний вірш, декоративні квіти, бронзова фігура ангела, шести­кутна зірка та кілька ваз для квітів.

Могила Ірини Бережної

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Лобановського в Києві. Зараз місце поховання легенди перебуває у не найкращому стані.