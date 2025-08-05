Сердце из мрамора и странные символы на надгробии: как выглядит могила Бережной из "Партии регионов"

Депутатке было всего 36 лет

Ирина Бережная была народной депутатом от Партии регионов, которая называла события Майдана государственным переворотом, а после 2014 года стала сниматься в российских шоу. Ее жизнь оборвалась в результате аварии — женщине было 36 лет.

Сегодня, 5 августа, проходит 8-я годовщина со дня смерти политики. "Телеграф" решил вспомнить обстоятельства ее гибели и выяснить, как выглядит ее могила.

Обстоятельства ДТП

Утром 5 августа 2017 года Ирина ехала вместе со своей 8-летней дочерью на серпантинной трассе в Хорватии. Водитель болгарской регистрации не справился с управлением, автомобиль сошел с дороги и врезался в столб. Ирина и водитель скончались на месте. Дочь, находившаяся в детском автокресле, получила незначительные травмы и выжила.

Могила Ирины Бережной

Похоронили политику на закрытом Зверинецком кладбище в Киеве. Первоначально на могиле был установлен деревянный крест.

Позже на месте захоронения появился элегантный мемориальный комплекс: большая мраморная плита с портретом в форме сердца, памятное стихотворение, декоративные цветы, бронзовая фигура ангела, шестиугольная звезда и несколько цветочных ваз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Лобановского в Киеве. Сейчас место захоронения легенды находится в не лучшем состоянии.