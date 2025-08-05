Знаете этот мост? Он имеет уникальную конструкцию и считается рекордсменом Украины (фото)

Это не просто транспортное сооружение, а настоящий символ инженерной мысли и исторического наследия города

Арочный мост в Запорожье – это не просто транспортное сооружение, а настоящий символ инженерной мысли и исторического наследия города. Этот величественный мост соединяет правый берег Днепра с легендарным островом Хортица, открывая путь к одной из самых природных и культурных достопримечательностей Украины.

Его уникальная арочная конструкция и инновационные технологии строительства делают Арочный мост одним из самых интересных архитектурных объектов региона. "Телеграф" предлагает подробнее рассмотреть его.

Арочный мост в Запорожье

Историческое значение и функциональность

Необходимость в постройке Арочного моста возникла в период активного развития Запорожья. Особенно остро потребность в дополнительной переправе ощущалась при расширении гидроузла ДнепроГЭС-2, когда движение автотранспорта по плотине было ограничено.

Арочный мост в Запорожье с 1975 года стал важной частью городской транспортной системы: через остров Хортица проложили троллейбусную линию, соединявшую правый и левый берега Днепра. До этого троллейбусы двигались между берегами только через Днепровскую ГЭС. Линия проходила не только через Арочный мост, но и через Мост Преображенского. В 2001 году контактная сеть на Арочной мосту была демонтирована на время реконструкции, и после открытия в 2003 году восстановление троллейбусного движения сочли нецелесообразным.

Арковый мост в Запорожской области.

Возобновление движения троллейбусов через Хортицу началось в 2019 году с запуском маршрута №1 (Площадь Профсоюзов – Турбаза "Хортица"), где использовались троллейбусы Днепр Т203 с опцией автономного хода. Из-за широкомасштабного российского вторжения маршрут временно закрыли в феврале 2022 года, а троллейбусы перевели на другие маршруты. С января 2025 года рейсы на Турбазу "Хортица" возобновлены в рабочие и выходные дни.

Рекорды и уникальность конструкции

Арочный мост, строительство которого длилось с 1970 по 1974 год, заслуженно носит титул самого длинного арочного моста в Украине. Его общая длина составляет 320 метров, а центральная металлическая сборная балка простирается на впечатляющие 205 метров.

Строительство моста

Самой интересной особенностью моста является применение инновационной для своего времени технологии гибкой арки с жесткой балкой. Такая конструктивная схема была революционной не только для Украины, но и предположительно для всего мира периода 1970-х годов. Металлическая сборная балка работает в тандеме с балкой жесткости, создавая прочную, но в то же время легкую конструкцию.

Технические характеристики

Ширина моста в 20 метров позволяет организовать комфортное движение по две полосы в каждом направлении. Особенно поражает высота сооружения — 40 метров над уровнем воды, что делает его одним из самых высоких мостов в Украине. С этой высоты открывается непревзойденная панорама: живописные воды Старого Днепра, заповедные леса острова Хортица и индустриальное величие ДнепроГЭС создают уникальный симбиоз природы, истории и технического прогресса.

Арочный мост в Запорожье

Испытание временем

В 2001 году мост столкнулся с серьезным вызовом — он был признан аварийным из-за частичного откалывания скалы, на которой расположена одна из опор. Это привело к закрытию переправы и проведению масштабного капитального ремонта, который длился до 2003 года.

Успешное завершение ремонтных работ позволило вновь открыть мост для автомобильного движения, и он продолжает надежно служить жителям и гостям Запорожья.

Сегодня Арочный мост остается одной из самых важных транспортных артерий Запорожья. Он не только обеспечивает удобное сообщение с островом Хортица – национальным историко-культурным заповедником Украины, но и стал неотъемлемой частью силуэта города.

Ранее "Телеграф" рассказывал об уникальном мосте в Украине, который "путешествовал" больше многих из нас. Его история охватывает более века и связана с двумя мировыми войнами, революционными инженерными решениями и важной транспортной ролью для всего региона.