На вибір професії вплинули родичі? Ким мріяв стати Буданов у дитинсві

У роду воєначальника були військові, які брали участь у Другій світовій

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, який нещодавно розповів про сценарії завершення війни, поділився, ким мріяв стати у дитинстві. За словами воєначальника, до військової справи його тягнуло завжди.

Про це Буданов розповів в інтерв’ю Раміні Есхакзай. Народився майбутній начальник ГУР у Києві, на Лівому березі і був міською дитиною.

На запитання інтерв’юєерки, ким він мріяв бути у дитинстві, Кирило Олексійович сказав, що завжди хотів бути військовим. У його роду були люди, які стосувалися цієї професії.

Впринципі до військової справи мене завжди, як то кажуть, тягнуло. Мабуть, так. Відповідь так

За часів Другої світової війни хтось із пращурів Буданова був військовим розвідником. Тобто серед непрямих родичів Кирила Олексійовича були військові. Однак не відомо, чи вплинуло це на вибір його майбутньої професії.

Буданов також назвав район та адресу, на якій він народився у Києві. Як виявилося, він з Дніпровського району. А першою адресою майбутнього воєначальника було вулиця Бойченка, 6, поруч із метро Дарниця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кирило Буданов оцінив шанси на розпад ЄС та НАТО. Український воєначальник також розповів, чим їх можна замінити.