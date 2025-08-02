Про завершення війни, здоров'я Путіна, розпад НАТО та не лише. Головні тези з інтерв'ю Буданова

Головний розвідник України поділився своїм баченням актуальної ситуації та перспектив

Кирило Буданов дав велике інтерв'ю. В ньому начальник Головного управління розвідки Міноборони України висловив свою думку з низки актуальних питань.

"Телеграф" проаналізував інтерв'ю Кирила Буданова українській журналістці Наталі Мосейчук. Ми виділили основні тези.

Про підготовку до повномасштабної війни

Буданов не змінив би нічого у діях ГУР, що передували повномасштабному вторгненню. Він вважає, що все було зроблено правильно і що це вже частина історії.

Росія готується до війни з НАТО

На думку головного розвідника України, головне завдання російської програми озброєння вартістю 1,1 трильйона доларів до 2036 року є підготовка Росії до війни з НАТО у 2030 році. Саме це — головна мета РФ.

"Завдання номер один, прописане в цьому системному документі, — це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це спрямовані всі дії і всі бюджети", — каже глава ГУР

Він додав, що основну частину коштів РФ планує витратити приблизно до 30-го року. Після цього "вже піде все на спад".

Про сценарії завершення війни в Україні

Буданов наголосив, що хоча є різні сценарії завершення війни, питання не в тому, що може статися, а в тому, що Україна хоче для себе отримати. На думку головного розвідника України, головне — зберегти державність, суспільство та націю. За його словами, ключове питання у тому, як Україні існувати зараз — коли відповідь буде знайдено, "нам стане трошки легше".

Технології уповільнили темп війни

Війна дійсно уповільнилася через технологічний прогрес. Проте солдати все ще залишаються ключовою фігурою, адже ШІ та технології ще не можуть їх повністю замінити.

Про ризик розпаду ЄС та НАТО

Розпад ЄС та НАТО — вірогідний варіант розвитку подій, якщо все залишатиметься таким, як є зараз. Буданов наголосив, що він особисто не вірить у широкі альянси, але вірить у відносини, побудовані на спільній економіці та захисті інтересів.

Я боюсь, що це (розпад ЄС та НАТО, — ред) один з вірогідних варіантів розвитку подій, якщо все буде залишатися так, як воно є зараз. Я не кажу, що це стовідсотковий варіант, але це один з вірогідних варіантів", — зазначив він

Як Буданов бачить своє завдання

За словами глави ГУР, його завдання — зробити Україну великою державою. Тому "дрібні результати" його не цікавлять.

Чи підтримує Буданов протести щодо обмеження повноважень НАБУ та САП

Глава ГУР заявив, що підтримує українців, зокрема молодь, які вийшли на протести через обмеження повноважень НАБУ та САП. Буданов додав, що він вдячний президенту Володимиру Зеленському, що він почув народ і уникнув помилок 2013-2014 років.

Через кампанію з дискредитації ГУР Україна втратила важливі контракти

За словами Буданова, проти ГУР цілеспрямовано провели кампанію з дискредитації. В результаті Україна втратила кілька важливих контактів на озброєння.

Про замахи на своє життя

Буданов точно не пам'ятає, скільки замахів було на його життя. Проте, за його словами, спроб його вбити точно було понад 10 — ближче до 20.

Чи зміниться Росія після смерті Путіна

Після смерті глави РФ Володимира Путіна, на думку Буданова, у Росії нічого не зміниться. При цьому здоров'я глави Кремля гірше, ніж його система.

Здоров'я тут гірше, ніж його система. Але з відходом самого лідера російської держави там нічого не зміниться. Вони вибудували систему так, що всі наступні, наступний наступник, як мінімум, буде знаходитись в тій самій парадигмі, — впевнений Буданов

На його думку, система, яку вибудував Путін, досить міцна. Хоча українцям неприємно це чути, додав він:

Ні, на жаль… Мені неприємно це казати, а всім, мабуть, буде неприємно чути: їхня система досить таки міцна… і стресовитривала

Наслідки війни будуть відчутні ще роками після її завершення

За словами Буданова, не всі наші європейські та американські партнери розуміють, якими будуть наслідки війни Росії проти України. Вони будуть відчутні не лише в нашій країні.

І, на жаль, я не певен, що навіть зараз всі розуміють, які будуть наслідки цієї війни. Навіть після того, як, я сподіваюся, вона завершиться все ж таки в найближчий час. Але наслідки будуть відчуватись ще багато років. В багатьох куточках світу, — сказав Буданов.

Як розповідав "Телеграф", генерал-майор, колишній заступник голови ГУР Ілля Павленко розкрив нові подробиці про поранення Буданова. Він просив своїх побратимів кинути його, щоб не затримувати групу.