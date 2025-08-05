На выбор профессии повлияли родственники? Кем мечтал стать Буданов в детстве

У рода военачальника были военные, принимавшие участие во Второй мировой

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, недавно рассказал о сценариях завершения войны, поделился, кем мечтал стать в детстве. По словам военачальника, к военному делу его тянуло всегда.

Об этом Буданов рассказал в интервью Рамине Эсхакзай. Родился будущий начальник ГУР в Киеве, на Левом берегу и был городским ребенком.

На вопрос интервьюера, кем он мечтал быть в детстве, Кирилл Алексеевич сказал, что всегда хотел быть военным. В его роду были люди, относящиеся к этой профессии.

В принципе к военному делу меня всегда, как говорится, тянуло. Пожалуй, да. Ответ да

Во время Второй мировой войны кто-то из предков Буданова был военным разведчиком. То есть среди косвенных родственников Кирилла Алексеевича были военные. Однако неизвестно, повлияло ли это на выбор его будущей профессии.

Буданов также назвал район и адрес, по которому он родился в Киеве. Как выяснилось, он из Днепровского района. А первым адресом будущего военачальника была улица Бойченко, 6, рядом с метро Дарница.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кирилл Буданов оценил шансы на распад ЕС и НАТО. Украинский полководец также рассказал, чем их можно заменить.