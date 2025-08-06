Тисячі павуків захопили Тузлівські лимани: чи небезпечні вони для людей (фото, відео)

Ці майстри павутинного ремесла щодня будують і оновлюють свої клейкі фортеці, які містять понад 100 000 мікроскопічних крапельок-пасток для комах

У національному природному парку "Тузлівські лимани" можна побачити тисячі павуків-хрестовиків (Araneus diadematus) — масового виду, що живе на узбережжі моря та прибережних районах лиманів. Це справжні майстри павутинного мистецтва, які щодня будують і оновлюють свої витончені пастки.

В заповіднику показали відео з цими дивовижними комахами. А "Телеграф" вирішив розповісти про них докладніше.

Особливості зовнішнього вигляду та поведінки

На черевці павука помітний світлий малюнок у формі хреста — звідси і його назва. Він має гострі зазубрені кігтики на кінцях лапок, які дозволяють йому легко пересуватися по павутині, не заплутуючись. Сам хрестовик у притаманній йому позі знаходиться у центрі сітки головою вниз — це оптимальна позиція для відчуття коливань, коли в павутину потрапляє здобич.

Хижак із потужною отрутою

Цей павук — хижак, що вводить жертві отруту через укуси-хеліцери, паралізуючи і одночасно розчиняючи внутрішні органи здобичі позакишковим травленням. Потім павук втягує готову рідку поживу, оскільки не може перетравлювати тверду їжу.

Для людини укус хрестовика не є небезпечним: він може прокусити шкіру, але кількість отрути дуже мала, а біль від укусу легкий і швидко проходить, подібний до укусу комара чи бджоли. Небезпека існує хіба що для людей з алергією, у яких може виникнути легка алергічна реакція. Загалом павуки-хрестовики не агресивні і кусаються лише в разі самооборони.

Розмір і поведінка під час розмноження

Самки хрестовиків більші, розміром до 2 см без врахування лапок, а самці — значно дрібніші. Після спарювання самка іноді з’їдає самця, що допомагає їй отримати додаткову енергію для виготовлення коконів із яйцями. Дорослі павуки гинуть восени, але їх яйця перезимовують і навесні з них вилуплюється нове покоління.

Відео: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

Вражаючі павутини — великі та клейкі

Павуки-хрестовики плетуть великі круглі павутини, діаметром до 40 см, які можуть містити понад 100 000 клейких крапельок. Клейка речовина на нитках допомагає надійно ловити комах — основний корм павуків. Цікаво, що павутини будують переважно вночі, користуючись не зором, а тонким почуттям дотику через ноги. Стару павутину вони з’їдають, щоб повторно використати білок для нової мережі.

Будова павутинних сіток

Ловильні сітки хрестовиків дуже складні й мають певну геометрію: близько 39 радіальних променів і 35 спіральних клейких витків. Сам павук може ховатися поруч із павутиною, притягуючи до себе здобич через сигнальну нитку, або сидіти прямо в центрі тенета.

На Тузлівських лиманах павуки-хрестовики не просто частина екосистеми, а справжні будівничі павутинних фортець, що допомагають контролювати популяції комах і збагачувати природний баланс. Спостерігати за їхньою поведінкою — це можливість заглибитися у складний і вражаючий світ дикої природи.Павук-хрестовик має отруту, яка ефективна для паралічу і розчинення тканин комах — його основної здобичі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в Україну можуть проникнути нові види павуків. Молоді павучки здатні долати значні відстані завдяки особливому методу розповсюдження.