Тысячи пауков захватили Тузловские лиманы: опасны ли они для людей (фото, видео)

Эти мастера паутинного ремесла ежедневно строят и обновляют свои клейкие крепости, содержащие более 100 000 микроскопических капелек-ловушек для насекомых.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" можно увидеть тысячи пауков-крестовиков (Araneus diadematus) — массового вида, обитающего на побережье моря и прибрежных районах лиманов. Это настоящие мастера паутинного искусства, ежедневно строящие и обновляющие свои изящные ловушки.

В заповеднике показали видео с этими удивительными насекомыми. А "Телеграф" решил рассказать о них подробнее.

Особенности внешнего вида и поведения

На брюшке паука заметен светлый рисунок в форме креста – отсюда и его название. Он имеет острые зазубренные коготки на концах кавычек, которые позволяют ему легко передвигаться по паутине, не запутываясь. Сам крестовик в присущей ему позе находится в центре сетки головой вниз — оптимальная позиция для ощущения колебаний, когда в паутину попадает добыча.

Хищник с мощным ядом

Этот паук – хищник, вводящий жертве яд через укусы-хелицеры, парализуя и одновременно растворяя внутренние органы добычи внекишечным пищеварением. Затем паук втягивает готовую жидкую еду, поскольку не может переваривать твердую пищу.

Для человека укус крестовика не опасен: он может прокусить кожу, но количество яда очень мало, а боль от укуса легкая и быстро проходит, похожа на укус комара или пчелы. Опасность существует разве что для людей с аллергией, у которых может возникнуть легкая аллергическая реакция. В общем, пауки-крестовики не агрессивны и кусаются только в случае самообороны.

Размер и поведение при размножении

Самки крестовиков больше, размером до 2 см без учета лапок, а самцы значительно мельче. После спаривания самка иногда съедает самца, что помогает получить дополнительную энергию для изготовления коконов с яйцами. Взрослые пауки погибают осенью, но их яйца перезимовывают и весной из них вылупляется новое поколение.

Видео: Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

Впечатляющие паутины — большие и клейкие.

Пауки-крестовики плетут большие круглые паутины, диаметром до 40 см, которые могут содержать более 100 000 клейких капелек. Клейкое вещество на нитях помогает надежно ловить насекомых – основной корм пауков. Интересно, что паутины строят преимущественно ночью, пользуясь не зрением, а тонким прикосновением через ноги. Старую паутину они съедают для повторного использования белка для новой сети.

Строение паутинных сеток

Ловильные сетки крестовиков очень сложны и имеют определенную геометрию: около 39 радиальных лучей и 35 спиральных клейких витков. Сам паук может прятаться рядом с паутиной, притягивая к себе добычу через сигнальную нить или сидеть прямо в центре сети.

На Тузловских лиманах пауки-крестовики не просто часть экосистемы, а настоящие строители паутинных крепостей, помогающие контролировать популяции насекомых и обогащать естественный баланс. Наблюдать за их поведением — это возможность углубиться в сложный и впечатляющий мир дикой природы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украину могут проникнуть новые виды пауков. Молодые паучки способны преодолевать значительные расстояния благодаря особому способу распространения.