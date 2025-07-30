Контракт "18-24" розширюють: що треба знати про нові умови (інфографіка)

Розширили можливості "Контракту 18-24": нові умови для молоді

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Уряд України розширив програму "Контракт 18-24" новим напрямком для операторів дронів. Тепер молоді люди зможуть служити у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі саме на цій посаді з чіткими умовами.

Головна особливість нового контракту — фіксований термін служби два роки та виплата мільйона гривень. Підготовка майбутніх операторів триватиме максимум 4,5 місяця, після чого вони отримають всі соціальні гарантії від держави. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Навчання складається з трьох етапів:

базова підготовка до 45 днів;

фахова підготовка до 60 днів;

адаптаційний курс 14 днів.

Час фахової підготовки може скоротитися, якщо у кандидата вже є відповідні сертифікати. Мільйон гривень виплачують частинами протягом усього терміну служби.

Після завершення контракту держава надає додаткові пільги. Захисники зможуть оформити іпотеку під нуль відсотків річних. Це допоможе молодим людям почати самостійне життя після армії.

Уряд готує законопроєкт про відстрочку від мобілізації для тих, хто вже відслужив за цією програмою. Вони матимуть право на відстрочку 12 місяців після 25 років.

Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку.

Заявку на участь у програмі можна подати на сайті 18-24.army.gov.ua або через додаток Резерв+. Це стосується як основної програми, так і нового напрямку для операторів дронів.

Контракт "18-24" розширюють: що треба знати про нові умови

Нагадаємо, нещодавно реклама контракту 18-24 у стилі GTA спровокувала суперечки в TikTok. Думки розійшлись.