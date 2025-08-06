"Сарани вже мільярди. Літає, як птахи". Влада б'є на сполох через шкідника, але чи є загроза врожаю

Усього за тиждень сарана виросла з двох до шести сантиметрів

У Кушугумській громаді Запорізької області зіткнулися із навалою сарани. Зграї комах знищують урожаї фермерів і вже вразили 30% посівів соняшнику.

Про це сказав голова Кушугумської селищної ради Володимир Сосуновський, пише "Перший Запорізький". За його словами, ситуація набирає оборони, адже сарана активно розмножується та збільшується у розмірах.

"Ситуація погіршується, тому що сарани стає просто мільярди. За тиждень вони виросли у розмірі з двох до шести-семи сантиметрів. Літають, як птахи. Над громадою, над селищем – хмари сарани цілий день кружляють, не сідають", – розповів керівник громади.

Сосуновський зазначив, що від навали сарани найбільше страждають фермери. Зграї комах вразили вже близько третини врожаю соняшнику.

"Найгірше те, що у фермерів на посівах соняшника сарана сидить чорними хмарами — вже приблизно на 30% посівів. Сьогодні в Балабиному справжня навала", — підкреслив голова.

У громаді намагаються боротися зі шкідником, опрацьовуючи вручну території. Однак належного результату це не дає.

Сарана в Запорізька область. Фото: Перший Запорізький

"Ми обробляємо територію громади вручну — всі місця, де скупчується саранча. Але ефект мінімальний: гине приблизно 10% комах. Фермери приходять, обприскують поля — частина сарани гине, але вже за два-три дні прилітає нова", — зазначив Сосуновський.

Основною перешкодою ефективної боротьби з комахами є відсутність спеціалізованої техніки, яка здатна працювати на полях з високими рослинами.

"Соняшник вже виріс — висотою приблизно 1,30 метра, і вручну його не обробиш. Потрібна спецтехніка заввишки 1,5-2 метри. А звичайна сільгосптехніка просто поламає врожай, якщо заїде на поле", — пояснив голова громади.

Сарана в Запорізька область. Фото: Перший Запорізький

Чим любить ласувати сарана

Ентомолог Національного природного парку "Тузловські лимани" Євген Халаїм розповів "Телеграфу", що ці комахи люблять зелень. А якщо говорити про злакові культури, які вже, наприклад, стоять жовті та готові до жнив, то вони менш цікаві комахам.

"Вони їх переважно не чіпають, бо там мало чогось поживного для них. Тому вони перекидаються переважно на зелень. Ось, судячи з відео, яке було в інтернеті, сильно постраждала кукурудза, постраждали різноманітні плодові дерева", — каже експерт.

Також співрозмовник розповів, що сарана може харчуватися виноградом.

Сарана. Фото: Pixabay

Коли закінчиться навала сарани

Євген Халаїм каже, що активність сарани почне вщухати, як тільки спаде спека. Це станеться ближче до вересня.

"Зараз дорослі комахи спаровуються, відкладуть яйця. Яйця перезимують. Навесні з’являться личинки. Личинки якраз до літа підростають, стають дорослими комахами і знову спаровуються, а восени відкладають яйця. Тобто ближче до осені, вересеня, коли спека спадає, то сарана повністю зникне", — пояснив Халаїм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сарана вже з’явилася на Дніпропетровщині. Комахи атакують Нікополь. На кадрах видно, як рій сарани літає містом, створюючи справжнє природне явище, яке привернула увагу мешканців.