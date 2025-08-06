"Саранчи уже миллиарды. Летает, как птицы". Власти бьют тревогу из-за вредителя, но есть ли угроза урожаю

Всего за неделю саранча выросла с двух до шести сантиметров

В Кушугумской громаде Запорожской области столкнулись с нашествием саранчи. Стаи насекомых уничтожают урожаи фермеров и уже поразили 30% посевов подсолнечника.

Об этом сказал председатель Кушугумского поселкового совета Владимир Сосуновский, пишет "Первый Запорожский". По его словам, ситуация набирает обороны, ведь саранча активно размножается и увеличивается в размерах.

"Ситуация ухудшается, потому что саранчи становится просто миллиарды. За неделю они выросли в размере с двух до шести-семи сантиметров. Летают, как птицы. Над громадой, над поселком – облака саранчи целый день кружат, не садятся", – рассказал руководитель громады.

Сосуновский отметил, что от нашествия саранчи больше всего страдают фермеры. Стаи насекомых поразили уже около трети урожая подсолнуха.

"Хуже всего то, что у фермеров на посевах подсолнечника саранча сидит черными облаками – уже примерно на 30% посевов. Сегодня в Балабино настоящее нашествие", — подчеркнул председатель.

В громаде пытаются бороться с вредителем, обрабатывая вручную территории. Однако должного результата это не дает.

Саранча в Запорожской области. Фото: Первый Запорожский

"Мы обрабатываем территорию громады вручную – все места, где скапливается саранча. Но эффект минимальный: погибает примерно 10% насекомых. Фермеры приходят, опрыскивают поля – часть саранчи погибает, но уже через два-три дня прилетает новая", – отметил Сосуновский.

Основным препятствием в эффективной борьбе с насекомыми является отсутствие специализированной техники, которая способна работать на полях с высокими растениями.

"Подсолнечник уже вырос – высотой примерно 1,30 метра, и вручную его не обработаешь. Нужна спецтехника высотой 1,5-2 метра. А обычная сельхозтехника просто поломает урожай, если заедет на поле", – пояснил глава громады.

Саранча в Запорожской области. Фото: Первый Запорожский

Чем любит лакомиться саранча

Энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим рассказал "Телеграфу", что эти насекомые любят зелень. А если говорить о злаковых культурах, которые уже, например, стоят желтые и готовы к жатве, то они менее интересны насекомым.

"Они их преимущественно не трогают, потому что там мало чего питательного для них. Поэтому они перебрасываются преимущественно на зелень. Вот, судя по видео, которое было в интернете, сильно пострадала кукуруза, пострадали разнообразные плодовые деревья", — говорит эксперт.

Также собеседник рассказал, что саранча может питаться виноградом.

Саранча. Фото: Pixabay

Когда закончится нашествие саранчи

Евгений Халаим говорит, что активность саранчи начнет утихать, как только спадет жара. Это случится ближе к сентябрю.

"Сейчас взрослые насекомые спариваются, отложат яйца. Яйца перезимуют. Весной появятся личинки. Личинки как раз к лету подрастают, становятся взрослыми насекомыми и снова спариваются, а осенью откладывают яйца. То есть ближе к осени, сентябрю, когда жара спадет, то саранча полностью исчезнет", — пояснил Халаим.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что саранча уже появилась на Днепропетровщине. Насекомые атакуют Никополь. На кадрах видно, как рой саранчи летает по городу, создавая настоящее природное явление, привлекшее внимание жителей.