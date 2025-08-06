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З колонії одразу до РАГСу: як у день весілля виглядали Віктор Янукович та його дружина (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Яким було весілля Віктора та Людмили Янукович Новина оновлена 06 серпня 2025, 15:21
Яким було весілля Віктора та Людмили Янукович. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

Янукович познайомився із дружиною на металургійному заводі

Колишній президент України Віктор Янукович, який у дитинстві ледь не потонув у відстійнику, 2014 року втік до Росії. Але компанію йому склала не дружина Людмила, з якою він у шлюбі прожив майже 45 років, а молода коханка.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як Віктор Янукович познайомився з колишньою дружиною Людмилою і яким було їхнє весілля. У мережі є кілька архівних знімків.

Знайомство Віктора Януковича із дружиною Людмилою

Четвертий президент України Віктор Янукович народився та виріс у місті Єнакієвому на Донеччині. Зі своєю майбутньою дружиною Людмилою він познайомився у 1969 році на металургійному заводі.

Людмила Янукович у молодості
Людмила Янукович у молодості

В інтерв’ю "Комсомольській правді" Людмила Янукович згадала, що їхнє знайомство з Віктором почалося з "виробничої травми". Колега по роботі випадково впустила їй на ногу цеглу і, щоб прийти до тями, Людмила зайшла до приміщення газовика, де й зустріла там Януковича.

Високий і привабливий молодик завів з нею розмову, дізнався ім’я, трохи розповів про себе і попросив номер телефону. Між ними виникла симпатія й Людмила запросила Віктора до себе на Новий рік, де познайомила з батьками.

Віктор та Людмила Янукович у молодості
Віктор Янукович зустрів Людмилу на заводі

За спогадами експершої леді, Віктор швидко порозумівся з її рідними й справив на них гарне враження. Буквально відразу після знайомства майбутній президент-втікач зробив коханій пропозицію руки та серця, але зіграти весілля їм вдалося лише через два роки.

Річ у тому, що 1970 року Віктор Янукович опинився в колонії суворого режиму — його визнали винним у заподіянні тілесних ушкоджень. Другий термін майбутній президент відсидів повністю і вийшов на волю 1972 року. Людмила весь цей час чекала на Віктора і незабаром вони одружилися, у них народилося двоє синів.

Сім’я Віктора Януковича
Сім’я Віктора Януковича

Як Янукович та його дружина Людмила виглядала у день весілля

Весілля Віктора Януковича та Людмили у рідному Єнакієвому запам’ятали надовго, оскільки, за словами однокласниці зрадника, свято видалося галасливим та пишним. Гуляння тривало до самої ночі.

Людмила була в білій сукні з незвичайним візерунком, а голову прикрасила вінком із довгою фатою. Віктор Янукович обрав строгий класичний костюм та білу сорочку.

Весілля Віктора Януковича
Віктор Янукович та його дружина Людмила у день весілля

Відомо, що через 25 сімейного життя Віктор та Людмила Янукович повінчалися. Це сталося в 1997 році, в мережі навіть збереглася фотографія, де подружжя стоїть на порозі храму, тримаючи в руках ікони.

Віктор та Людмила Янукович
Віктор Янукович та Людмила одружилися через 25 років шлюбу

"Телеграф" писав раніше, куди зникла Людмила Янукович. Жінка намагається не потрапляти до об’єктивів камер.

Теги:
#Віктор Янукович #Весілля #Людмила Янукович #Архівні фото