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На Приорке есть уникальный музей, о котором знают немногие: вот почему вам стоит его посетить

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Народный музей хлеба
Народный музей хлеба. Фото Колаж "Телеграфа"

Среди многочисленных музеев Киева есть одно уникальное заведение, которое точно стоит вашего внимания

В столице Украины работает необычное заведение, рассказывающее историю одного из важнейших продуктов на земле — хлеба. На самом деле его открыли уже давно, однако для киевлян и гостей города он почти неизвестен.

Это музей хлеба в Киеве. который не просто демонстрирует экспонаты, а погружает посетителей в многовековую культуру земледелия. И позволяет почувствовать истинную ценность того, что каждый день оказывается на наших столах.

Больше чем музей – это образовательный центр

Расположен на Приорке по адресу ул. Вышгородская, 19, в помещении Национального эколого-натуралистического центра учащейся молодежи музей работает с начала 1980-х годов. Его дверь открыта для посетителей с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

Коллекция музея насчитывает более 2000 экспонатов, рассказывающих об эволюции земледелия с древнейших времен до настоящего времени. Здесь собраны орудия труда наших предков — косы, серпы, цепы, грабли, старинные ступы и жернова, которые демонстрируют, как развивалось земледелие на протяжении веков.

Экспозиция музея

Хлебная карта мира в одном музее

Особенность экспозиции – это уникальная коллекция караваев и национальных хлебов. Школьники Киева собрали более 60 караваев из разных уголков Украины, а общее количество представленных в музее караваев составляет 150. Посетители могут увидеть не только украинские хлеба, но и национальную выпечку из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Латвии, Грузии, Туркменистана, Грузии. Франция и другие страны.

Экспозиция музея

Среди самых интересных экспонатов – обрядовая выпечка: просфоры, грузинский лаваш, еврейская маца. Отдельное место занимает "космический" белый и черный хлеб, подаренный украинским космонавтом Павлом Поповичем.

Страницы трагической истории

Отдельное внимание уделено трагической истории Голодомора – для многих посетителей музей становится первым знакомством с этой страницей украинской истории. Материалы о земледелии во время Второй мировой войны и послевоенный период напоминают о цене каждой хлебной крошки.

Музей не обходит и болезненные страницы прошлого. Здесь представлен "блокадный" хлеб, изготовленный по рецепту времен блокады Ленинграда, где половина муки была ржаной, а остальные — примесями из жмыха, солода, целлюлозы и отрубей. Экспозиция рассказывает о нормах выдачи хлеба по хлебным карточкам, демонстрирует суровые свидетельства войны.

Особые экспонаты

В экспозиции отведено почетное место Тарасу Шевченко, который в своих произведениях воспевал хлеб и тяжелый труд земледельца. Символические экспонаты — веточка из трех колосков, перевязанная желто-голубой лентой, и каравай с трезубцем — подарки поэту от юннатов Украины.

Экспозиция музея

Музей также освещает достижения украинских ученых-селекционеров: академика Василия Ремеса, Василия Юрьева, Федора Кириченко и других, которые создали новые сорта пшеницы — "Мироновскую 264", "Мироновскую 808", "Юбилейную" и другие, что значительно повысило урожайность.

Живой образовательный процесс

За более чем 25 лет существования музей посетили более 1,5 миллиона гостей. Ежегодно экспозицию осматривают более 15 тысяч школьников, студентов и педагогов. Здесь регулярно проходят семинары, Всеукраинские конкурсы "Хлеб глазами детей" и "Хлеб моей Родины".

Работники музея активно собирают новые экспонаты и записывают рассказы земледельцев в селах, поддерживая живую связь с традициями. Среди почетных гостей музея были президенты, депутаты, дипломаты, писатели и ученые.

В то время, когда мы часто воспринимаем хлеб как само собой разумеющееся, этот музей напоминает о его подлинной ценности и о тех, кто на протяжении тысячелетий работал, чтобы он появился на наших столах. Это место где каждый посетитель может глубже понять символику и важность хлеба для украинского народа и всего человечества.

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#Украина #Киев #Музей #Хлеб