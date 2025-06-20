Ця аптека на Подолі працювала 300 років тому: як її знайти та чим вона дивує сьогодні

Сьогодні це унікальний музей з колекцією понад 50 тисяч експонатів

Майже в центрі київського Подолу, на вулиці Притисько-Микільській, 7, ховається справжня перлина історії. Це — аптека-музей, заснована три століття тому.

Сьогодні час ніби зупинився тут, зберігши атмосферу фармацевтичного мистецтва XVIII-XIX століть. "Телеграф" розповість про аптеку докладніше.

З чого все починалося

Історія цієї аптеки розпочалася у 1728 році, коли німецький фармацевт Йоганн Гейтер заснував перший приватний аптечний заклад у Києві. До 1770-х років це була єдина приватна аптека в місті — факт, що підкреслює її унікальність та важливість для тогочасних киян.

Протягом 111 років — до 1839 року — аптека безперервно працювала в цій історичній будівлі. Після смерті засновника справу продовжила його вдова Анна Гейтер, а згодом аптеку очолив інший фармацевт з Пруссії — Георг-Фрідріх Бунге, який отримав офіційний статус аптекаря за указом самої імператриці Катерини II.

Друге життя історичної пам'ятки

У 1988 році стара аптека отримала нове життя. Після ретельної реставрації тут відкрили музей, який максимально точно відтворює атмосферу аптечного закладу минулих століть. Це стало справжнім подарунком для всіх, хто цікавиться історією медицини та фармацевтики.

Колекція музею вражає своїм розмаїттям — понад 50 тисяч експонатів розповідають історію розвитку аптечної справи. Тут можна побачити старовинний аптечний посуд, антикварні меблі, інструменти для виготовлення ліків, унікальну аптечну упаковку та рідкісні фармакопеї.

Подорож у часі

Музей складається з 12 тематичних залів, кожен з яких розкриває окрему сторінку фармацевтичної історії. Відвідувачі можуть заглянути до стилізованого кабінету аптекаря, побувати в хаті знахарки, дослідити таємничу лабораторію алхіміка. Ці інсталяції створюють ефект повної присутності — здається, що господарі ненадовго відійшли й от-от повернуться до своїх справ.

Особливо цінними є рукописи, підручники з медицини та терапії, які дозволяють зрозуміти, як розвивалися медичні знання в ті далекі часи. Кожен експонат — це частинка великої історії, яка розповідає про те, як наші предки боролися з хворобами та зберігали здоров'я.

Унікальні виставки та екскурсії

Аптека-музей пропонує гостям не лише оглядову екскурсію, а й спеціальні тематичні заходи. Одна з найпопулярніших — екскурсія "Таємниці аптеки Бунге", яка відкриває містичні сторони історії музею. Вона проходить у старовинних підвалах, де зберігаються атрибути алхіміків, стародавні рецепти, магічні коріння, а також виявлений підземний хід, що був замурований. Підвали музею сповнені легенд про містичні сили, привидів і чаклунські ритуали, пов’язані з Лисою горою, яку здавна вважали місцем сили волхвів і відьом. Під час екскурсії відвідувачі дізнаються про відьомське ремесло, шабаші в аптекарських садах, а також про стародавні ритуальні місця Києва. Завершується програма атмосферою при свічках, де дітей чекає чаювання зі смаколиками, а дорослих — магічний бальзам на травах. Ця екскурсія триває близько 2 годин і проводиться за попереднім замовленням.

Вартість відвідування та послуг

Для відвідувачів діє наступна тарифікація:

Вхідний квиток для дорослих — 120 грн

Для школярів, студентів і пенсіонерів — 60 грн

Екскурсія "Таємниці аптеки Бунге" — 250 грн (плюс вхідний квиток)

Екскурсія музеєм — це можливість торкнутися до початків сучасної медицини та фармацевтики, побачити, з чого все починалося. Це місце органічно поєднує в собі історію, культуру та науку, стаючи справжньою знахідкою як для киян, так і для гостей столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пропонує Національний художній музей у Києві сьогодні. Адже протягом свого існування музей неодноразово змінював свою назву, місце розташування та експозиції, але завжди залишався центром збереження і розвитку мистецьких традицій.