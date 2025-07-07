Понад 20 замків в одній локації: як потрапити до єдиного в Україні музею мініатюр і скільки коштують квитки

Це дивовижний музей просто неба з незвичайними міні-експонатами

Музей мініатюр "Замки України" – унікальна локація, в якій зібрано понад 20 міні-експонатів. Це макети найвідоміших українських замків та фортець, представлених у зменшеному масштабі та у тому вигляді, в якому вони відомі зі сторінок історії.

"Телеграф" побував у єдиному в Україні музеї мініатюр "Замки України" та розповідає, де він знаходиться, як туди потрапити і скільки коштують квитки у незвичайну локацію.

Музей мініатюр "Замки України" у Кам’янці-Подільському

Музей мініатюр — де він і в чому його особливість?

Музей мініатюр "Замки України" розташований в історичному українському місті Кам’янець-Подільський, що у Хмельницькій області. Місто відоме своєю величною фортецею, яка приймає тисячі туристів щороку.

Музей мініатюр "Замки України" у Кам’янці-Подільському

Однак, якщо будете в Кам’янці-Подільському, то обов’язково відвідайте музей мініатюр. У ньому представлені міні-копії найвідоміших замків України — 21 експонат. Особливість музею в тому, що він знаходиться просто неба на площі 2 400 метрів квадратних. А ще з нього відкривається неймовірний краєвид на саму Кам’янець-Подільську фортецю.

Музей мініатюр "Замки України" у Кам’янці-Подільському

Музей мініатюр "Замки України" у Кам’янці-Подільському

Серед експонатів музею мініатюр – Луцький замок, Острозький замок, Золочівський замок, Замок Паланок, Лісківський палац, Замок Попова, Ужгородський замок та багато інших. До послуг туристів – аудіогід, який розповість детальну інформацію про кожен з експонатів.

Музей мініатюр "Замки України" у Кам’янці-Подільському

Музей мініатюр "Замки України" у Кам’янці-Подільському

Ціни на квитки в музей мініатюр

Ви точно не пропустите цю унікальну локацію в Кам’янці-Подільському, якщо йтимете у напрямку фортеці, оскільки музей мініатюр знаходиться прямо перед входом на міст з правої сторони. Ціни на квитки тут дуже демократичні, а прогулянка в музеї просто неба стане чудовим проведенням часу з дітьми або компанією друзів.

Музей мініатюр "Замки України" у Кам’янці-Подільському

Музей мініатюр "Замки України" у Кам’янці-Подільському

Вхідний квиток для дорослих коштує 130 гривень.

Для дітей до 12 років – 70 гривень.

Для дітей до 6 років – безкоштовно.

Для пільгових категорій дорослих – 70 гривень.

Для пільгових категорій дітей – 40 гривень.

Є знижки для організованих груп туристів від 10 осіб: дорослі – 90 грн., діти – 50 грн.

Ціни на квитки в музей мініатюр

Музей мініатюр "Замки України" у Кам’янці-Подільському

Музей мініатюр "Замки України" у Кам’янці-Подільському

Музей мініатюр "Замки України" у Кам’янці-Подільському

Раніше "Телеграф" розповідав, чому варто відвідати Кам’янець-Подільський у відпустці. І що подивитися окрім легендарної фортеці.