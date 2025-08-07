"Ми працює над цим": глава Нацбанку розповів, коли і скільки Україна отримає фінансову допомогу

Україна стійка у своєму намірі уникнути емісійного фінансування бюджетного дефіциту

Національний банк і уряд очікують повного покриття потреби в міжнародному фінансуванні та отримання приблизно 54 млрд доларів від партнерів. На наступний 2026 рік у країни є підтверджені джерела фінансування лише на 22 млрд доларів при потребі близько 35 млрд.

Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю РБК-Україна, відповідаючи на питання про поточну ситуацію з фінансуванням від донорів та можливі ризики.

Ми розраховуємо, що цього року вдасться повною мірою покрити потребу в міжнародному фінансуванні. Національний банк і уряд очікують, що за підсумками року отримаємо приблизно 54 млрд доларів зовнішнього фінансування Андрій Пишний

Журналіст зауважив, що з цієї суми ще має надійти 30 млрд доларів, здебільшого по програмах ERA Loans і Ukraine Facility, проте наступний транш від ЄС призупинено через невиконання Україною ряду зобов'язань щодо реформ. Пишний сказав, що слідкують за повідомленнями, які звучать, та за динамікою цих перемовин.

Але не бачимо наразі підстав змінювати наші припущення, які закладені до базового сценарію прогнозу пояснив Пишний

На уточнююче питання про гарантованість отримання 54 млрд доларів від партнерів до кінця року глава НБУ відповів, що наразі працюють над цією метою.

Водночас керівник Національного банку наголосив на викликах наступного року:

Ми розуміємо, що у 2025 році нам потрібно отримати достатній обсяг фінансування, щоб, у тому числі, сформувати певний буфер валютної ліквідності на 2026 рік. Іншими словами, мати перехідний залишок. На наступний рік у нас 22 млрд доларів наразі мають підтверджені джерела. Але потреба – близько 35 млрд каже Андрій Пишний

Пишний зазначив, що щодо решти суми необхідно провести перемовини і закріпити їх як на політичному, так і на операційному рівні:

"У разі, якщо ця робота виявиться недостатньо успішною, а потреби залишатимуться на тому рівні, які задекларовані, звісно, нам треба буде реагувати. Але я можу повторити ще раз – ми стійкі у своєму намірі уникнути емісійного фінансування бюджетного дефіциту".

Раніше "Телеграф" писав, коли відновиться постачання зброї для України.