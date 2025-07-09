"Ніколи не відмовлялися": у США зробили нову заяву про допомогу Україні

Допомога Україні продовжиться

У США запевняють, що ніколи не відмовлялися від підтримки України та продовжать надавати їй допомогу. Це включає і постачання зброї.

Про це під час брифінгу розповіла речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. За її словами, нещодавня пауза у постачанні озброєння не є новою політикою американського уряду.

"США ніколи не припиняли підтримку України та мають намір і надалі її надавати", — сказала вона. Також чиновниця нагадала, що її країна є першою за обсягами виділеної Україні допомоги.

Брюс додала, що адміністрація Дональда Трампа продовжує дбати про те, щоб українці мали все необхідне.

Нагадаємо, раніше Трамп повідомив, що дуже незадоволений діями Путіна, пообіцяв розблокувати постачання зброї Україні, а також натякнув на можливість введення жорстких санкцій проти Росії. На тлі цього директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що готовий подати Трампу наявні дані щодо застосування РФ хімічної зброї в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США має реальну можливість відновити постачання зброї Україні, включаючи ракети Patriot. Трамп зазначив, що може це зробити, оскільки особисто не припиняв допомогу Україні, а призупинення було пов’язане з рішенням глави Пентагону.