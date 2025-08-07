"Мы работаем над этим": глава Нацбанка рассказал, когда и сколько Украина получит финансовую помощь

Украина устойчива в своем намерении избежать эмиссионного финансирования бюджетного дефицита

Национальный банк и правительство ожидают полного покрытия потребности в международном финансировании и получении примерно 54 млрд долларов от партнеров. На следующий 2026 год у страны есть подтвержденные источники финансирования всего на 22 млрд долларов при потребности около 35 млрд долларов.

Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос о текущей ситуации с финансированием от доноров и возможных рисках.

Мы рассчитываем, что в этом году удастся полностью покрыть потребность в международном финансировании. Национальный банк и правительство ожидают, что по итогам года получим около 54 млрд долларов внешнего финансирования Андрей Пышный

Журналист отметил, что из этой суммы еще должно поступить 30 млрд долларов, в основном по программам ERA Loans и Ukraine Facility, однако следующий транш от ЕС приостановлен из-за невыполнения Украиной ряда обязательств по реформам. Пышный сказал, что следят за звучащими сообщениями и за динамикой этих переговоров.

Но пока не видим оснований изменять наши предположения, которые заложены в базовый сценарий прогноза объяснил Пышный

На уточняющий вопрос о гарантированности получения 54 млрд долларов от партнеров до конца года глава НБУ ответил, что сейчас работают над этой целью.

В то же время руководитель Национального банка отметил вызовы в следующем году:

Мы понимаем, что в 2025 году нам нужно получить достаточный объем финансирования, чтобы в том числе сформировать определенный буфер валютной ликвидности на 2026 год. Другими словами, иметь переходный остаток. На следующий год у нас 22 млрд долларов пока имеют подтвержденные источники. Но потребность – около 35 млрд. говорит Андрей Пышный

Пышный отметил, что насчет остальной суммы необходимо провести переговоры и закрепить их как на политическом, так и на операционном уровне:

"В случае, если эта работа окажется недостаточно успешной, а потребности будут оставаться на том уровне, который задекларирован, конечно, нам нужно будет реагировать. Но я могу повторить еще раз – мы устойчивы в своем намерении избежать эмиссионного финансирования бюджетного дефицита".

