Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але є одне "але"

У четвер, 7 серпня, російський лідер Володимир Путін заявив, що не має нічого проти зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але за однієї умови. За його словами, для таких переговорів мають бути створені умови.

Про це Путін сказав журналістам. Зауважимо, що днем раніше, 6 серпня, стало відомо, що президент США Дональд Трамп хоче провести зустріч за участі Зеленського та Путіна.

"Я нічого не маю проти зустрічі [з Володимиром Зеленським], це можливо, але для цього мають бути створені певні умови. До створення таких умов поки що далеко", — сказав російський лідер.

Одним із можливих місць для такої зустрічі Путін назвав ОАЕ. Тим часом у Кремлі повідомили, що організувати зустріч може президент країни бен Заїд Аль Нахайян. Путін назвав його "другом Росії". Наразі президент ОАЕ перебуває в Москві та вже провів зустріч із Путіним.

Водночас у Росії досить стримано відреагували на пропозицію США щодо зустрічі з Зеленським. Як заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, наступний тиждень позначений як "орієнтир для зустрічі Путіна та Трампа". Нині країни готують усе необхідне задля забезпечення необхідного рівня безпеки лідерів країн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що польське видання опублікувало ймовірні умови, які запропонував спецпосланець президента США Стів Віткофф Володимиру Путіну. За ними, як стверджується, Україна та Росія укладуть не мир, а перемир’я.