Путин готов ко встрече с Зеленским, но есть одно "но"

В четверг, 7 августа, российский лидер Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но при одном условии. По его словам, для таких переговоров должны быть созданы условия.

Об этом Путин сказал журналистам. Отметим, что днем ранее, 6 августа, стало известно, что президент США Дональд Трамп хочет провести встречу с участием Зеленского и Путина.

"Я ничего не имею против встречи [с Владимиром Зеленским], это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. До создания таких условий пока далеко", — сказал российский лидер.

Одним из возможных мест для такой встречи Путин назвал ОАЭ. Между тем, Кремли сообщили, что организовать встречу может президент страны бен Заид Аль Нахайян. Путин назвал его "другом России". В настоящее время президент ОАЭ находится в Москве и уже провел встречу с Путиным.

В то же время в России довольно сдержанно отреагировали на предложение США о встрече с Зеленским. Как заявил помощник Путина Юрий Ушаков, на следующей неделе обозначены как "ориентир для встречи Путина и Трампа". В настоящее время страны готовят все необходимое для обеспечения требуемого уровня безопасности лидеров стран.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что польское издание опубликовало вероятные условия, которые предложил спецпосланник президента США Стив Виткофф Владимиру Путину. За ними, как утверждается, Украина и Россия будут заключать не мир, а перемирие.