Ситуация угрожающая: Сырский рассказал, что сейчас происходит на Покровском направлении
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ситуацию у Покровска удается держать на все попытки россиян захватить город
Ситуация вокруг Покровска в Донецкой области очень угрожает. Российские оккупанты стянули в город наиболее боеспособные части оккупационных войск общим количеством в 110 тысяч единиц живой силы.
Об этом сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский в интервью ТСН. По его словам, ситуацию у Покровска удается держать, несмотря на все попытки россиян захватить город.
"Нам удается держать ситуацию… Враг менял тактику, менял количество войск, применял и бронетехнику. Мы держим позиции, но да, там ситуация сложная — действительно сложная, но мы принимаем все меры, чтобы удержать город под контролем. Враг несет там безумные потери. Ежедневно в Покровске наибольшее количество атак противника"
Отметим, что российские оккупанты атакуют на Покровском направлении уже много месяцев, но без заметных результатов. До сих пор украинские защитники держали оборону, а агрессор терял людей и технику, несмотря на непрерывные штурмы и попытки прорвать фронт. Однако в последние дни россияне активизировали попытки создать полукольцо вокруг города и поставить под обстрелы главные маршруты снабжения.
Как сообщалось ранее, по оценкам военных, сейчас под Покровском находится 110-тысячная группировка россиян, которая медленно пытается оцепить город и атаковать его с трех сторон. Кроме военного пути захвата, оккупанты пытаются "захватить" город на Донетчине пропагандистскими средствами. Так, в Генштабе ВСУ недавно опровергли панические сообщения СМИ о том, что Покровск якобы "удалось окружить". А в ДШВ сообщили, что россияне начали разбрасывать над городом агитационные листовки.