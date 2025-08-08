Ситуация угрожающая: Сырский рассказал, что сейчас происходит на Покровском направлении

Ситуацию у Покровска удается держать на все попытки россиян захватить город

Ситуация вокруг Покровска в Донецкой области очень угрожает. Российские оккупанты стянули в город наиболее боеспособные части оккупационных войск общим количеством в 110 тысяч единиц живой силы.

Об этом сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский в интервью ТСН. По его словам, ситуацию у Покровска удается держать, несмотря на все попытки россиян захватить город.

"Нам удается держать ситуацию… Враг менял тактику, менял количество войск, применял и бронетехнику. Мы держим позиции, но да, там ситуация сложная — действительно сложная, но мы принимаем все меры, чтобы удержать город под контролем. Враг несет там безумные потери. Ежедневно в Покровске наибольшее количество атак противника" Главком ВСУ Александр Сырский

Отметим, что российские оккупанты атакуют на Покровском направлении уже много месяцев, но без заметных результатов. До сих пор украинские защитники держали оборону, а агрессор терял людей и технику, несмотря на непрерывные штурмы и попытки прорвать фронт. Однако в последние дни россияне активизировали попытки создать полукольцо вокруг города и поставить под обстрелы главные маршруты снабжения.

Как сообщалось ранее, по оценкам военных, сейчас под Покровском находится 110-тысячная группировка россиян, которая медленно пытается оцепить город и атаковать его с трех сторон. Кроме военного пути захвата, оккупанты пытаются "захватить" город на Донетчине пропагандистскими средствами. Так, в Генштабе ВСУ недавно опровергли панические сообщения СМИ о том, что Покровск якобы "удалось окружить". А в ДШВ сообщили, что россияне начали разбрасывать над городом агитационные листовки.