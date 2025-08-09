Цього не було навіть у найстрашнішому сні: як окупація знищила перлину Азовського моря (відео)

До окупації на цих пляжах не було де лягти

Щасливцеве — село в Генічеському районі Херсонської області, розташоване в північній частині знаменитої Арабатської Стрілки між Азовським морем і озером Сиваш. До повномасштабного вторгнення тут мешкало близько 1460 осіб, а щороку село відвідувало тисячі туристів.

Місцева жителька опублікувала відео з Щасливцевого на Херсонщині, яке шокує контрастом з тим, яким це місце було до війни. На кадрах видно порожні пляжі, занедбані бази відпочинку та засохле солоне озеро "Рожеве" — колишню перлину курорту.

Популярний український курорт мав усе для ідеального відпочинку: чисті піщані пляжі Азовського моря, які рясніли парасолями та відпочивальниками, сучасні готелі та бази відпочинку, популярні ресторани та кафе, унікальне рожеве солоне озеро з лікувальними властивостями, термальні джерела та розвинену туристичну інфраструктуру. Село навіть посідало перше місце у конкурсі "Неймовірні села України 2019".

Щасливцеве на Арабатській стрілці

Також у Щасливцевому було солоне озеро з водою рожевого кольору. Під впливом тепла та сонця вона створювала неймовірний рожевий пігмент, що робив водойму схожою на фантастичний пейзаж.

Озеро мало високу солоність (до 270-300 грамів солі на літр) і вважалося лікувальним курортом міжнародного значення. Туристи приїжджали сюди не лише за красивими фото, а й за оздоровчими процедурами. Зараз озеро висохло — причиною цього може бути аномальна спека, яка накрила південь України. Восени, коли відновляться дощі, озеро може набути первозданного вигляду.

Арабатська стрілка Щасливцеве

Вода у Щасливцевому

Пляж у Щасливцевому

Українці сподіваються, що ще приїдуть в українське село Щасливцеве

