Этого не было даже в самом страшном сне: как оккупация уничтожила жемчужину Азовского моря (видео)

До оккупации на этих пляжах негде было лечь

Счастливцево – село в Геническом районе Херсонской области, расположенное в северной части знаменитой Арабатской Стрелки между Азовским морем и озером Сиваш. До полномасштабного вторжения здесь проживало около 1460 человек, а ежегодно село посещало тысячи туристов.

Местная жительница опубликовала видео из Счастливцева в Херсонской области, которое шокирует контрастом с тем, каким это место было до войны. На кадрах видны пустые пляжи, заброшенные базы отдыха и засохшее соленое озеро "Розовое" — бывшая жемчужина курорта.

Популярный украинский курорт имел все для идеального отдыха: чистые песчаные пляжи Азовского моря, изобиловавшие зонтиками и отдыхающими, современные отели и базы отдыха, популярные рестораны и кафе, уникальное розовое соленое озеро с лечебными свойствами, термальные источники и развитую туристическую инфраструктуру. Село даже занимало первое место в конкурсе "Невероятные села Украины 2019".

Счастливцево на Арабатской стрелке

Также в Счастливцево было соленое озеро с водой розового цвета. Под влиянием тепла и солнца она создавала невероятный розовый пигмент, делавший водоем похожим на фантастический пейзаж.

Озеро имело высокую соленость (до 270-300 г соли на литр) и считалось лечебным курортом международного значения. Туристы приезжали сюда не только за красивыми фото, но и за оздоровительными процедурами. Сейчас озеро высохло — причиной этого может быть аномальная жара, накрывшая юг Украины. Осенью, когда возобновятся дожди, озеро может приобрести первозданный вид.

Арабатская стрелка Счастливцево

Вода в Счастливцево

Пляж в Счастливцево

Украинцы надеются, что еще приедут в украинское село Счастливцево

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сейчас происходит в оккупированном Россией курорте. Город оккупирован еще с первых дней полномасштабного вторжения.