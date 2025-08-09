Як Україна має використати перемир’я. Командир "Ахіллес" назвав найважливішу річ

Режим тиші не час для відпочинку і гулянь

Питання наближення перемир'я у війні між Україною та Росією наразі постало досить гостро. Однак навіть під час режиму тиші держава не має розслаблятись, адже є те, над чим слід працювати.

Про це "Телеграфу" розповів Юрій Федоренко, (позивний "Ахіллес") командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес". За його словами, обидві сторони у будь-якому випадку використають перемир'я на свою користь.

Федоренко наголосив, що станом на поточну ситуацію на фронті російській армії потрібно перемир'я більше, ніж українській. Але це не означає, що ЗСУ воно взагалі не потрібне. Обидві сторони наразі виснажені, а перемир'я дасть шанс посилити свої позиції.

"Будемо відверті, нам теж потрібне перемир'я. Чому? Тому що у випадку запровадження режиму тиші у нас буде час для того, щоб скопати землю. І дам відповідь зразу на запитання, що робити, коли буде перемир'я. Копати, копати, копати і ще раз копати. Так копати, як ніколи не копали раніше", — наголосив військовий.

За його словами, першочергово перемир'я Україна має використати для укріплення позицій, накопичення резервів тощо. Тобто, якби суспільству та військовим не хотілось видихнути під час режиму тиші, не вийде, це час для зовсім іншої роботи, яку не можна ігнорувати.

Також Федоренко додає, що історія вже показала, що у випадку призупинення бойових дій човен почне гойдатися настільки сильно, що в якийсь момент він може зачерпнути надмірну кількість води. І саме тоді, коли цей човен (Україна — ред.) почне тонути, Росія вдарить знову. І навіть санкції в цьому випадку можуть не допомогти. Адже накладені на РФ обмеження знімуть, як тільки Путін виконає вимоги Заходу. Це призведе до притоку грошей в Росії і посилення військової машини Кремля.

