Как Украина должна использовать перемирие? Командир "Ахиллес" назвал важнейшую вещь

Режим тишины не время для отдыха и гуляний

Вопрос приближения перемирия в войне между Украиной и Россией встал довольно остро. Однако даже во время режима тишины государство не должно расслабляться, ведь есть то, над чем следует работать.

Об этом "Телеграфу" рассказал Юрий Федоренко, (позывной "Ахиллес") командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес". По его словам, обе стороны в любом случае используют перемирие в свою пользу.

Федоренко подчеркнул, что по состоянию на текущую ситуацию на фронте российской армии нужно перемирие больше, чем украинской. Но это не значит, что ВСУ оно вообще не нужно. Обе стороны истощены, а перемирие даст шанс усилить свои позиции.

"Будем откровенны, нам тоже нужно перемирие. Почему? Потому что в случае введения режима тишины у нас будет время для того, чтобы скопать землю. И дам ответ сразу на вопрос, что делать, когда будет перемирие. Копать, копать, копать и еще раз копать. Так копать, как никогда не копали раньше", — сказал Федоренко.

По его словам, в первую очередь перемирие Украина должна использовать для укрепления позиций, накопления резервов и т.д. То есть как бы обществу и военным не хотелось выдохнуть во время "режима тишины", не получится, это время для совсем другой работы, которую нельзя игнорировать.

Также Федоренко добавляет, что история уже показала, что в случае приостановки боевых действий лодка начнет качаться настолько сильно, что в какой-то момент она может зачерпнуть избыточное количество воды. И именно тогда, когда эта лодка (Украина — ред.) начнет тонуть, Россия ударит снова. И даже санкции в этом случае могут не помочь. Ведь наложенные на РФ ограничения снимут, как только Путин выполнит требования Запада. Это приведет к притоку денег в России и усилению военной машины Кремля.

