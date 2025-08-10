Збираються у зграї та атакують. Які птахи в Україні тримають у страху навіть хижаків

Вони нападають навіть на більших за них

Взаємодія хижаків і птахів у природі досить цікава, особливо якщо розглядати ворон. Бо саме вони можуть нападати на птахів набагато більших за них та іноді навіть на гнізда.

Про це "Телеграфу" розповів орнітолог та завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин. За його словами, ворони нападають не на всіх хижих птахів, частіше вони обирають молодих особин.

"Ворони сірі, якщо бачать хижака, і їх багато, вони починають атакувати. Навіть того ж орлана-білохвоста", — каже орнітолог.

Ворони просто літають за молодими орланом і виснажують його, змушуючи сісти на дерево чи землю. Але так вони роблять не з усіма, до прикладу, за сапсаном ворони не будуть так ганятись.

Ворона сіра

Костюшин каже, що коли вони вимусили здобич сісти — нападають. Іноді це трапляється навіть з досить великими птахами, але здебільшого молодими. Зграї ворон досить агресивні і нападають разом, але не на всіх. Є такі хижаки, яких вони обходять стороною, наприклад, яструби. Здебільшого це ті, хто можуть дати відсіч.

Орнітолог пояснює, що взагалі тема взаємодії ворон та хижаків досить цікава і різноманітна. Адже часто вони атакують саме зграями і лише визначені види птахів. Вони розумні і не будуть розкрадати гнізда у закритих колоніях голубів тощо. Однак випадки, коли ворони нападали на гніздах на деревах, зустрічались.

Ворона чорна

"Велика концентрація ворон — це не тільки санітарна небезпека в Україні, а й певний влив на популяцію інших птахів", — каже Костюшин.

Він додає, що часто від ворон страждають дрозди та деякі маленькі птахи. Це може зачіпати навіть голубів в окремих випадках.

Раніше "Телеграф" розповідав, якого птаха завезли в Україну в 80-х задля експерименту.