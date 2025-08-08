Цього птаха завезли в Україну в 80-х задля експерименту - як він виглядає (фото)

Цей вид не мігрує і зимує в Україні

В Україні є популяція птахів, якою задля експерименту заселили певну територію понад 40 років назад. Цей вид приживися та створив чималу групу.

Про це "Телеграфу" розповів орнітолог та завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин. За того словами, йдеться про дроздів.

Саме чорних дроздів у 80-х роках з Польщі завезли в Київ. На той час в Західній Європі цей птах давно вже почав формувати урбанізовані популяції. Дрозди там мешкали цілорічно не мігруючи.

Дрізд чорний, самець

Костюшин каже, що з Варшави в Україну, а саме в столицю, завезли близько сотні молодих птахів. Їх випустили в районі зоопарку. Згодом в Києві сформувалась досить велика місцева популяція чорних дроздів, яка існує і сьогодні.

Однак не слід забувати, що цей процес співпав з розповсюдженням урбанізованих популяцій чорних дроздів з заходу. Але на заході України мешкають не ті дрозди, яких випускали в Києві. У столиці утворився окремий осередок цього виду, який з'явився в результаті експерименту, в результаті інтродукції.

"Так що, якщо бачите чорних дроздів в Києві, це польські", — додав орнітолог.

Для довідки

Чорний дрізд — птах, який поширений майже по всій території Європи, інтродукований в Новій Зеландії та Австралії. В Україні — гніздовий, перелітний, зимуючий вид. Він удвічі менший за галку, але удвічі більше горобця. Дорослий самець цілком чорний, дзьоб і навколоочне кільце жовті, лапки темно-бурі. Доросла самка темно-бура. Має світліший низ з нечіткими темно-бурими плямами на волі; дзьоб темно-бурий; жовтого навколоочного кільця нема.

Дрізд чорний, самка

