Раніше вони у містах не жили. Експерт розповів, які види диких голубів стали міськими (фото)

Коли почали формуватися великі міста, тварини та птахи стали пристосовуватися до цих нових умов

У великі міста дедалі частіше почали пересуватися дикі лісові голуби. Вони пристосовуються до нових умов бетонних джунглів і деякі навіть перестають мігрувати через непотрібність.

Про це "Телеграфу" сказав орнітолог та завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин.

За його словами, це явище не можна назвати міграцією птахів. Вони просто стали пристосовуватися до великих міст.

"Це не зовсім міграція. Міграція — це сезонне переміщення навесні чи взимку, і птахи переміщуються з півночі на південь і навпаки. Але коли почали формуватися великі міста, а це вже давно, тварини та птахи стали пристосовуватися до цих нових умов", — пояснив орнітолог.

Він додав, що птахи стали адаптуватися до нового ландшафту, будівель, людей, нових джерел їжі (наприклад, сміття). Дехто навіть перестав мігрувати.

"Дехто перейшов до міст і сформував окремі урбанізовані популяції. Угруповання, що мешкають у місті, розмножуються і навіть перестають влітати на зиму, тому що корм є, немає причини відлітати. Так сталося з голубами", — каже співрозмовник.

Тут же він наголосив, що не йдеться про міських голубів. Є ще й інші голуби, наприклад, кільчаста горлиця. Вона "прийшла" до нас приблизно 50-60 років тому з півдня, так, почала поширюватись і зараз це вже досить звичайний вид у наших містах.

Кільчаста горлиця. Фото: Вікіпедія

Також Костюшин говорив про такого дикого лісового голуба, як припутень. У нього, як каже експерт, давно є осілі популяції у містах західної Європи. Такого виду птахів там дуже багато.

Припутень. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Василь Костюшин розповів, чи є голуби ворогами горобців і чому цих крихітних птахів поменшало.