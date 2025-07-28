Горобці — потужна зброя проти сарани. Експерт розповів, чи справді цих птахів зараз стало менше

Маленькі птахи ведуть велику війну за врожаї

Звичайні сірі горобці насправді є потужною зброєю проти сарани та інших шкідників сільського господарства. Ці маленькі птахи знищують величезну кількість комах, особливо під час годування пташенят. Водночас українці все частіше помічають, що горобців у містах стало менше.

Про справжню ситуацію з цими птахами розповів "Телеграфу" Василь Костюшин, орнітолог і завідувач відділом моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені І. Шмальгаузена НАН України.

Чи потрібно панікувати?

Орнітолог переконаний, що зменшення горобців у містах не є катастрофою. Коливання чисельності цих птахів — звичайне природне явище, яке не повинно викликати тривоги.

Чисельність горобців може дуже коливатися з різних причин. Сувора зима може знизити їхню кількість у 2-3 рази, а потім протягом кількох років популяція відновлюється. Це нормальна і стабільна ситуація.

Костюшин підкреслює, що паніка часто виникає через відсутність достовірної інформації. В Україні немає системного моніторингу біорізноманіття, тому точних даних про чисельність птахів просто не існує.

Природні захисники врожаїв

Горобці дійсно відіграють ключову роль у боротьбі зі шкідниками. Один птах за день може з'їсти до 400 гусінь або кілька десятків дорослих комах. Особливо активно вони полюють під час розмноження — в цей період до 80% їхнього раціону становлять комахи-шкідники.

Існує кілька видів горобців, які живуть у різних умовах. Одні краще адаптовані до міського середовища, інші віддають перевагу сільській місцевості.

Історичний урок з Китаю

Наскільки важливі горобці для екосистеми, показує трагічний приклад з Китаю 1958 року. Влада країни вирішила, що горобці шкодять сільському господарству, і розпочала кампанію з їх знищення. Мільйони птахів були винищені за короткий час.

Агіткампанія для боротьби з горобцями у Китаї в 1958 році

Результат виявився катастрофічним: без природних ворогів популяція сарани вибухово зросла. Шкідники почали масово знищувати врожаї, що стало однією з причин великого голоду. Китайська влада змушена була визнати помилку і припинити винищення горобців.

Потреба в моніторингу

Василь Костюшин також звертає увагу на серйозну проблему у сфері екологічного контролю. В Україні досі не створено системи, яка б точно відстежувала стан популяцій птахів.

30 років ми розмовляємо про створення системи моніторингу, а її досі немає. Навіть у столиці не ведеться жодних регулярних обліків птахів.

Орнітолог вважає, що Україні потрібна державна система моніторингу для точного контролю за станом природи та своєчасного реагування на реальні загрози біорізноманіттю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Запоріжжі сарана знищує все на своєму шляху. Шкідник уже дістався до кукурудзи.