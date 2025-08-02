Стало відомо, чим закінчився мітинг проти ТЦК у Вінниці (відео)

Деяким жінкам знадобилася медична допомога

У ніч на суботу, 2 серпня, у Вінниці відбулися масові сутички біля стадіону "Локомотив", де, за словами протестувальників, працівники ТЦК нібито утримували затриманих чоловіків. Учасники акцій вимагали відпустити людей, намагалися потрапити на територію об’єкта, що вилилось у сутички з поліцією, яка прибула на місце події.

Як повідомляють ЗМІ, ввечері біля стадіону зібралися сотні людей, до місця прибули понад десять поліцейських екіпажів. Частина протестувальників залишилася навіть після початку комендантської години.

У Поліції Вінницької області заявили, що військові ТЦК виявили та затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від служби.

"Надалі група людей, зокрема представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, та вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями", — повідомили у Нацполіції.

Після цього, за словами правоохоронців, близько 80 людей прийшли до місця тимчасового розташування ТЦК, намагалися прокинути всередину та виламали ворота об'єкта.

Поліція застосувала заходи, щоб відтіснити протестувальників за межі об’єкта. Наразі правоохоронці проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі.

Коментар поліції Вінницької області щодо конфлікту місцевих з ТЦК

Близько 4:40 журналісти зафіксували, що чоловіків, які перебувають на території стадіону, почали вивозити. Про це Суспільному повідомили власні джерела.

За даними місцевих Telegram-каналів, під час цього жінки лягали на дорогу, аби не дати автомобілям ТЦК проїхати. Після втручання поліції деяким з них, за словами авторів допису, знадобилася допомога швидкої.

На відеокадрах нижче присутня нецензурна лексика.

Що відомо про конфлікт

Увечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібрався натовп протестувальників, які виступили проти дій місцевого ТЦК. За даними місцевих медіа, ще зранку туди нібито привезли понад 100 чоловіків, мобілізованих на вулицях міста.

Перед стадіоном зібралися переважно жінки, підлітки та родичі затриманих. Люди вимагали негайно відпустити мобілізованих.

Як повідомляє "Суспільне. Вінниця", пізно ввечері протестувальники намагалися прорватися на територію стадіону, виламали двері будівлі, після чого поліція застосувала перцевий газ і почала затримання. Після цього конфлікт частково вщух, але люди залишалися на місці й після початку комендантської години.

За словами журналістів, поліція закликала протестувальників розійтися й пригрозила затриманнями. У відповідь натовп заспівав гімн України та продовжив вимагати звільнення людей. Лише після першої години ночі частина учасників акції почала поступово розходитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Миколаєві 30 липня під час перевірки документів трагічно загинув чоловік. За попередніми даними, він намагався втекти від поліцейських та ТЦК і стрибнув з пішохідного мосту.