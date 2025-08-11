Полиция заходит домой к уклонистам? Что такое операция "Опекун" на самом деле (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Было проведено более 60 обысков
Полиция провела масштабную операцию "Опекун" и сообщила почти 30 людям о подозрении в уклонении от мобилизации. В ходе следствия было проведено более 60 обысков и выявлены различные схемы уклонения.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что среди фигурантов не только гражданские, но и военнослужащие.
По данным следствия, полиция, ДБР и работники внутренней безопасности ВСУ провели третий этап операции "Опекун". Они обнаружили лица, уклоняющиеся от мобилизации и службы в армии. Речь идет как минимум о 30 мужчинах, которым уже объявили подозрение.
"В настоящее время проведено более 60 обысков по всей территории Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет заключения", — добавляют в полиции.
Известно, что один из военных подал в воинскую часть документы о якобы необходимости ухода за больными родственниками. В документах было указано, что его мать и жена имеют ІІ группу инвалидности. Однако выяснилось, что ни одна из женщин не обращалась в больницу и нет инвалидности.
Еще один мужчина предоставил справку о непригодности к службе из-за состояния здоровья. Но оказалось, что врачи просто рекомендовали ему кратковременный отпуск продолжительностью до 30 дней. Также в ходе следствия выяснилось, что еще один военный покалечил сам себя, пытаясь избежать мобилизации.
В ходе операции "Опекун" полиция обнаружила немало фактов использования поддельной медицинской документации. У некоторых фигурантов вообще нет данных об обращении к врачам. В настоящее время почти 30 человек получили подозрения.
Уголовные производства расследуются по нескольким статьям УКУ:
- ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом),
- ст. 336 (уклонение от призыва во время мобилизации),
- ст. 358 (подделка документов и их использование),
- ч. 3 ст. 190 (мошенничество).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Раде назвали четыре способа усиления ВСУ без "бусификации".