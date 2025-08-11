Полиция заходит домой к уклонистам? Что такое операция "Опекун" на самом деле (фото)

Было проведено более 60 обысков

Полиция провела масштабную операцию "Опекун" и сообщила почти 30 людям о подозрении в уклонении от мобилизации. В ходе следствия было проведено более 60 обысков и выявлены различные схемы уклонения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что среди фигурантов не только гражданские, но и военнослужащие.

По данным следствия, полиция, ДБР и работники внутренней безопасности ВСУ провели третий этап операции "Опекун". Они обнаружили лица, уклоняющиеся от мобилизации и службы в армии. Речь идет как минимум о 30 мужчинах, которым уже объявили подозрение.

"В настоящее время проведено более 60 обысков по всей территории Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет заключения", — добавляют в полиции.

Операция "Опекун"

Известно, что один из военных подал в воинскую часть документы о якобы необходимости ухода за больными родственниками. В документах было указано, что его мать и жена имеют ІІ группу инвалидности. Однако выяснилось, что ни одна из женщин не обращалась в больницу и нет инвалидности.

Еще один мужчина предоставил справку о непригодности к службе из-за состояния здоровья. Но оказалось, что врачи просто рекомендовали ему кратковременный отпуск продолжительностью до 30 дней. Также в ходе следствия выяснилось, что еще один военный покалечил сам себя, пытаясь избежать мобилизации.

Подозрение получили 30 мужчин

Полиция и ДБР провели обыски

В ходе операции "Опекун" полиция обнаружила немало фактов использования поддельной медицинской документации. У некоторых фигурантов вообще нет данных об обращении к врачам. В настоящее время почти 30 человек получили подозрения.

Уголовные производства расследуются по нескольким статьям УКУ:

ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом),

ст. 336 (уклонение от призыва во время мобилизации),

ст. 358 (подделка документов и их использование),

ч. 3 ст. 190 (мошенничество).

