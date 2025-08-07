ТЦК працюватимуть по-новому з 1 вересня: кожному видадуть спеціальну апаратуру

Нововведення запрацює за деякий час

З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. За порушення правил фіксації їм загрожуватиме дисциплінарна відповідальність.

Про це повідомляє міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі. Відомство посилює прозорість роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін Денис Шмигаль

Шмигаль поінформував, що зараз забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Продовжується робота із закупівлі додаткових камер відеофіксації для співробітників ТЦК.

Бодікамера, або нагрудний відеореєстратор, — це компактний пристрій, що носиться на тілі, зазвичай на грудях. Він призначений для запису відео та аудіо.

Як повідомляв "Телеграф", з 17 липня 2025 року Територіальні центри комплектування втратили право штрафувати за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних. За законом, адмінстягнення в період воєнного стану може бути накладено протягом одного року з дня вчинення правопорушення. За словами начальника групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП майор Романа Істоміна, закінчення терміну притягнення до відповідальності за неоновлення даних не скасовує всі інші правила військового обліку. Громадяни повинні мати при собі військово-обліковий документ і показувати його поліції або працівникам ТЦК при перевірці.