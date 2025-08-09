Чи існували в давнину павуки розміром з людину: пояснення науковця

Науковиця пояснила, чи існували павуки-гіганти в доісторичні часи

Мільйони років тому по Землі ходили величезні тварини — гігантські леви, ведмеді та шаблезубі тигри. У багатьох людей виникає питання: а чи жили колись на планеті павуки таких само вражаючих розмірів? Особливо цікавить ця тема тих, хто страждає від арахнофобії.

Про існування великих павуків у минулому розповіла арахнолог, доктор філософії та співробітник Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук. За її словами, науковцям відома знахідка скам'янілості великого створіння розміром понад 50 сантиметрів, яке існувало 300 мільйонів років тому в Аргентині.

Проте великий павук виявився не павуком

Гігантський павук - візуалізація штучного інтелекту

Першочергово цю скам'янілість назвали Megarachne та вважали гігантським павуком через зовнішню схожість. Проте подальші дослідження показали, що це створіння насправді належить до вимерлої групи морських скорпіонів. Ці тварини, як і павуки, входять до підтипу хеліцерових, але справжніми предками павуків не вважаються.

"Тобто справжніми пращурами павуків вони не вважаються. Розміри представників морських скорпіонів досягали у давнину до 2,5 м. Розміри знахідок, що вважаються, принаймні поки що, пращурами павуків невеликі, приблизно 1-2 см", — розповіла науковиця.

Таким чином, гігантських павуків, які б налякали сучасних людей своїми розмірами, в минулому на Землі, скоріш за все, не існувало. Всі відомі предки павуків були невеликими створіннями, які за розмірами не перевищували сучасних представників цього виду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що тисячі павуків захопили Тузлівські лимани. Ці майстри павутинного ремесла щодня будують і оновлюють свої клейкі фортеці, які містять понад 100 000 мікроскопічних крапельок-пасток для комах.