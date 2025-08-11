"А мій в Азові". Завірусилось нове відео з гучною рекламою полку

Цього разу сюжет про бабусь

12-та бригада спеціального призначення "Азов" опублікувала ще одне відео у рамках нової рекламної кампанії. Воно вже стало вірусним і викликало чимало коментарів.

В ролику висвітлюється сюжет про бабусю, яка відправляє посилку онуку та спілкується з людьми у черзі. Фраза "А мій в Азові" лунає наприкінці відео.

За сюжетом бабуся стоїть у відділенні пошти та відправляє посилку онуку. Вона каже, що він за кордоном і не може вже пів року знайти там роботу, тому жінка відправляє йому трохи продуктів. Також вона скаржиться на те, що втомилась від війни і лунає питання "Коли ж це все закінчиться?".

Далі бабуся звертається до іншої жінки, яка також відправляє посилку на пошті, але не за кордон. На питання, де ваш зараз, вона відповідає "А мій в Азові". І додає, що відправити посилку слід у Краматорськ, бабуся ж відправляла свою у Варшаву, Польща.

Після фрази "А мій в Азові" на відео з'являється характерний напис та усі відвідувачі ніби завмирають. Сам ролик триває менше хвилини, але це не перше відео рекламної компанії "Азову".

"Бабусі мріють, аби онуки були поруч із ними, час від часу допомагали по господарству та частіше приїздили у гості. Коли ж онуки беруть на себе відповідальність за долю країни, бабусі мудро зберігають спокій, бо знають, що так хлопцям буде набагато легше. А ще вони щотижня надсилають баночку варення, домашню випічку і яблука з рідного саду з коротким підписом: "Люблю тебе, рідненький" — йдеться у підписі під відео.

Нагадаємо, що перше відео "А мій в Азові" з'явилось у мережі нещодавно. Також було відео і з салону краси, де жінки спілкувались про те, як їх чоловіки проводять літо і які плани на нього.

Раніше "Телеграф" розповідав, що контракт "18-24" розширюють. Усе про нові умови.