"А мой в Азове". Завирусилось новое видео с громкой рекламой полка

На этот раз сюжет о бабушках

12 бригада специального назначения "Азов" опубликовала еще одно видео в рамках новой рекламной кампании. Оно уже стало вирусным и вызвало немало комментариев.

В ролике освещается сюжет о бабушке, которая отправляет посылку внуку и общается с людьми в очереди. Фраза "А мой в Азове" раздается в конце видео.

По сюжету бабушка стоит в отделении почты и отправляет посылку внуку. Она говорит, что он за границей и не может уже пол года найти там работу, поэтому женщина отправляет ему немного продуктов. Также она жалуется на то, что устала от войны и звучит вопрос "Когда же все это закончится?".

Далее бабушка обращается к другой женщине, которая отправляет посылку на почте, но не за границу. На вопрос, где ваш сейчас, она отвечает "А мой в Азове". И добавляет, что отправить посылку следует в Краматорск, бабушка отправляла свою в Варшаву, Польша.

После фразы "А мой в Азове" на видео появляется характерная надпись, и все посетители как будто замирают. Сам ролик длится меньше минуты, но это не первое видео рекламной компании "Азов".

Бабушки мечтают, чтобы внуки были рядом с ними, время от времени помогали по хозяйству и чаще приезжали в гости. Когда внуки берут на себя ответственность за судьбу страны, бабушки мудро сохраняют покой, потому что знают, что так мужчинам будет гораздо легче. А еще они еженедельно присылают баночку варенья, домашнюю выпечку и яблоки из родного сада с короткой подписью: "Люблю тебя, родной" — говорится в подписи под видео.

Напомним, что первое видео "А мой в Азове" появилось в сети недавно. Также было видео и из салона красоты, где женщины общались о том, как их мужчины проводят лето и какие планы на него.

