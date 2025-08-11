Сім’я голови прокуратури Вінницької області накупила нерухомості у Києві на мільйон доларів — Bihus

Родичі чиновника віддали перевагу престижним житловим комплексам

Родина нового керівника прокуратури Вінницької області Олега Ткаленка змогла купити собі нерухомості у Києві більш ніж на мільйон доларів. Покупки відбувалися після 2020 року, коли він став заступником керівника Київської обласної прокуратури.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Бігус Інфо". Зазначається, що родичі Ткаленка є бізнесменами із Шостки (Сумська область), де тримають локальну мережу супермаркетів.

Проте справи нагору у них пішли після отримання родичем посади у Київській прокуратурі. Після цього вони змогли придбати квартири та паркувальні місця у престижних житлових комплексах Києва на кшталт "Metropole", "Trinity" та "Панорама на Печерську".

Журналісти з’ясували, що бізнес у Шостці реальний і приносить прибуток, проте вони засумнівалися у тому, що у прифронтовому місті справи йдуть настільки добре, щоб дозволити собі купити таку кількість нерухомості у столиці.

Батько Ткаленко також не відстає — він зміг придбати трикімнатну квартиру в Києві, якою користується і сам прокурор. Крім того, він зміг придбати будинок у елітному котеджному містечку "Gold Fish".

Чоловік працював у різних комунальних підприємствах у Сумах, а тому його зарплати на покупку навряд чи вистачило б. Проте голова вінницької прокуратури розповів журналістам, що його батько займався підприємницькою діяльністю та зміг зібрати 17 мільйонів гривень на купівлю житла.

Олег Ткаленко народився у Сумах, має дві юридичні освіти. В органах прокуратури працює із 2007 року. 2012-го вже мав досвід роботи у Вінницькій обласній прокуратурі, пізніше працював у Сумській області.

2021 року у ЗМІ з’являлася інформація про те, що він був на святкуванні дня народження заступника керівника ОПУ Олега Татарова. Ткаленко підтвердив журналістам, що знайомий із Татаровим, але зараз із ним не перетинається.

