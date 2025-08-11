Семья главы прокуратуры Винницкой области накупила недвижимости в Киеве на миллион долларов — Bihus

Родственники чиновника предпочли престижные жилкомплексы

Семья нового руководителя прокуратуры Винницкой области Олега Ткаленко смогла купить себе недвижимости в Киеве более, чем на миллион долларов. Покупки происходили после 2020 года, когда он стал заместителем руководителя Киевской областной прокуратуры.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Бигус Инфо". Отмечается, что родственники Ткаленко являются бизнесменами из Шостки (Сумская область), где держат локальную сеть супермаркетов.

Однако дела вверх у них пошли после получения родственником должности в Киевской прокуратуре. После этого они смогли приобрести квартиры и парковочные места в престижных жилищных комплексах Киева вроде "Metropole", "Trinity" и "Панорама на Печерске".

Журналисты выяснили, что бизнес в Шостке реальный и приносит прибыль, однако они усомнились в том, что в прифронтовом городе дела идут настолько хорошо, чтобы позволить себе купить такое количество недвижимости в столице.

Отец Ткаленко также не отстает — он смог приобрести трехкомнатную квартиру в Киеве, которой пользуется и сам прокурор. Кроме того, он смог приобрести дом в элитном коттеджном городке "Gold Fish".

Мужчина работал в разных коммунальных предприятиях в Суммах, а потому его зарплаты на покупку вряд ли бы хватило. Однако глава винницкой прокуратуры рассказал журналистам, что его отец занимался предпринимательской деятельностью и смог собрать 17 миллионов гривен на покупку жилья.

Олег Ткаленко родился в Сумах, имеет два юридических образования. В органах прокуратуры работает с 2007 года. В 2012-м уже имел опыт работы в Винницкой областной прокуратуре, позже работал в Сумской области.

В 2021 году в СМИ появлялась информация о том, что он был на праздновании дня рождения заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова. Ткаленко подтвердил журналистам, что знаком с Татаровым, но сейчас с ним не пересекается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на сооружении фортификаций в Сумской области могли разворовать десятки миллионов бюджетных гривен.