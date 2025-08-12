На захист Добропілля перекидають додаткові сили. Яка там ситуація

Окупанти залякують місцевих жителів

Росіяни намагаються прорватися у місто Добропілля на Покровському напрямку. Командування ЗСУ спрямувало туди додаткові сили і засоби для виявлення та знищення диверсійних груп ворога, які проникають за лінію оборони.

Ситуація на Покровському напрямку — дані Генштабу

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. За минулу добу, 11 серпня окупанти здійснили 35 спроб потіснити наші підрозділи на Покровському напрямку. Найбільш активними росіяни були у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

Покровський напрямок, карта deepstate

Противник використовує перевагу в чисельності та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію наших позицій. Рішенням Головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони, — заявили у Генштабі

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку за минулу добу наші воїни ліквідували 64 та поранили 38 окупантів. Крім того, знищено одну одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА, одну антену зв’язку та один мотоцикл. Пошкоджено одну гармату та два мотоцикли загарбників.

У район Добропілля перекинули підкріплення

За неофіційними даними, повідомляє Telegram-канал "Скадовський захисник", в район прориву ворога терміново направили підкріплення. Йдеться про 92-гу бригаду, 4-ту бригаду НГУ та інші неназвані підрозділи.

Росіяни розсилають місцевим жителям повідомлення-залякування

Telegram-канал "Добропілля info" розповідає, що росіяни роблять розсилку місцевим мешканцям с заявами, що їхні ДРГ нібито вже в місті (в районі автостанції) Вони залякують людей "фільтрацією".

Прорив росіян біля Добропілля — що відомо

Ввечері 11 серпня аналітичний ресурс DeepState повідомив, що російські окупанти могли прорвати оборону на Покровському напрямку та просунутися на значну відстань. За даними аналітиків, прорив стався в районі Новоторецького на північний схід від Покровська. На картах зазначено, що загарбники змогли просунутися на відстань близько 10 кілометрів.

Цю інформацію підтвердив активіст та волонтер Сергій Стерненко. Він назвав ситуацію "критичною". Він додав, що траса Добропілля-Краматорськ перерізана і перебуває під контролем росіян в районі населеного пункту Нововодяне.

Військовослужбовці, які проходять службу на Покровському напрямку, неофіційно підтвердили "Телеграфу", що ситуація в районі дуже складна і проблеми дійсно існують. Джерело уточнило, що ворог міг скористатися складними погодними умовами, які обмежують використання безпілотників Силами оборони.

Як повідомляв "Телеграф", головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський днями говорив, що ситуація біля Покровська дуже напружена, а росіяни стягнули туди найбільш боєздатні підрозділи. Вороже угрупування там оцінюється в 110 тисяч осіб.