Знову удар в спину: ОПЕК на тлі очікувань санкцій проти РФ збільшить видобуток нафти

Картель ще з червня нарощує видобуток нафти, відмовившись від багаторічної стратегії на його скорочення

Міждержавний картель ОПЕК+, який об'єднує нафтовидобувні країни, домовився про збільшення видобутку нафти на 547 тисяч барелів щодня, починаючи з вересня. Домовленість уклали на тлі очікування обмежень проти російської нафти.

Про це пише інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що на тлі вимог США до Індії припинити купляти російську нафту члени ОПЕК+ під час віртуальної зустрічі прийняли рішення збільшити видобуток нафти.

Офіційна причина — "оздоровлення" світової економіки та низький рівень запасів нафти у світі. Водночас, картель планує таким чином трохи збити ціни на нафту, оскільки вони залишаються завищеними навіть попри збільшення видобутку. Зараз нафта марки Brent коштує приблизно 70 доларів за барель.

Картель ще з червня нарощує видобуток нафти, відмовившись від багаторічної стратегії на його скорочення. На початку вересня ОПЕК+, скоріше за все, знову прийме рішення наростити видобуток ще сильніше.

"Поки що ринок дуже добре справлявся із поглинанням цих додаткових барелів, зокрема завдяки активному накопиченню запасів у Китаї. Тепер усі погляди будуть зосереджені на рішенні Трампа щодо Росії наступної п’ятниці", – пояснив виданню ринковий експерт Джованні Стауново.

Що таке ОПЕК+

Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК) — картель, створений нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти. Також картель має домовленість з низкою держав, які також добувають та продають нафту – власне, це все й називається ОПЕК+.

Станом на червень 2025 року до Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) входять 12 держав:

Алжир Конго Екваторіальна Гвінея Габон Іран Ірак Кувейт Лівія Нігерія Саудівська Аравія Об'єднані Арабські Емірати Венесуела Країни, які не є членами картелю, але мають домовленість із ним: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Оман, Південний Судан, Росія та Судан.

15 липня 2025 року Трамп заявив, що "дуже розчарований діями Путіна" і пригрозив введенням мит, якщо Росія не погодиться на переговори протягом 50 днів. Проте 28 липня вийшла нова заява — американський президент сказав, що скоротить встановлений для Росії термін досягнення угоди з Україною. Якщо раніше він був 50 днів, то тепер буде 10-12. За даними представника США в ООН, Трамп хоче укласти угоду до 8 серпня.

При цьому Трамп чим далі, тим все більше й більше втрачає терпіння, яке він демонстрував російському правителю Володимиру Путіну. Публічно кремлівські чиновники висміюють Трампа та його погрози. Проте єдине, на що сподіваються у Кремлі — що ембарго на російську нафту спричинить подорожчання у всьому світі, що призведе до зростання цін в самих США.