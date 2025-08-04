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Знову удар в спину: ОПЕК на тлі очікувань санкцій проти РФ збільшить видобуток нафти

Автор
Антон Корж
Дата публікації
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Автор
ОПЕК+ збільшить видобуток нафти Новина оновлена 04 серпня 2025, 03:08
ОПЕК+ збільшить видобуток нафти. Фото Getty Images

Картель ще з червня нарощує видобуток нафти, відмовившись від багаторічної стратегії на його скорочення

Міждержавний картель ОПЕК+, який об'єднує нафтовидобувні країни, домовився про збільшення видобутку нафти на 547 тисяч барелів щодня, починаючи з вересня. Домовленість уклали на тлі очікування обмежень проти російської нафти.

Про це пише інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що на тлі вимог США до Індії припинити купляти російську нафту члени ОПЕК+ під час віртуальної зустрічі прийняли рішення збільшити видобуток нафти.

Офіційна причина — "оздоровлення" світової економіки та низький рівень запасів нафти у світі. Водночас, картель планує таким чином трохи збити ціни на нафту, оскільки вони залишаються завищеними навіть попри збільшення видобутку. Зараз нафта марки Brent коштує приблизно 70 доларів за барель.

Картель ще з червня нарощує видобуток нафти, відмовившись від багаторічної стратегії на його скорочення. На початку вересня ОПЕК+, скоріше за все, знову прийме рішення наростити видобуток ще сильніше.

"Поки що ринок дуже добре справлявся із поглинанням цих додаткових барелів, зокрема завдяки активному накопиченню запасів у Китаї. Тепер усі погляди будуть зосереджені на рішенні Трампа щодо Росії наступної п’ятниці", – пояснив виданню ринковий експерт Джованні Стауново.

Що таке ОПЕК+

Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК) — картель, створений нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти. Також картель має домовленість з низкою держав, які також добувають та продають нафту – власне, це все й називається ОПЕК+.

Станом на червень 2025 року до Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) входять 12 держав:

  1. Алжир
  2. Конго
  3. Екваторіальна Гвінея
  4. Габон
  5. Іран
  6. Ірак
  7. Кувейт
  8. Лівія
  9. Нігерія
  10. Саудівська Аравія
  11. Об'єднані Арабські Емірати
  12. Венесуела
  13. Країни, які не є членами картелю, але мають домовленість із ним: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Оман, Південний Судан, Росія та Судан.

15 липня 2025 року Трамп заявив, що "дуже розчарований діями Путіна" і пригрозив введенням мит, якщо Росія не погодиться на переговори протягом 50 днів. Проте 28 липня вийшла нова заява — американський президент сказав, що скоротить встановлений для Росії термін досягнення угоди з Україною. Якщо раніше він був 50 днів, то тепер буде 10-12. За даними представника США в ООН, Трамп хоче укласти угоду до 8 серпня.

При цьому Трамп чим далі, тим все більше й більше втрачає терпіння, яке він демонстрував російському правителю Володимиру Путіну. Публічно кремлівські чиновники висміюють Трампа та його погрози. Проте єдине, на що сподіваються у Кремлі — що ембарго на російську нафту спричинить подорожчання у всьому світі, що призведе до зростання цін в самих США.

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#Росія #Нафта #ОПЕК