В Україні продали таємничий літак: хвости ведуть до КВІР, Росії та збройового барона (фото)

Літак вимушено прилетів до України і залишився назавжди

В Україні продали іранський літак, який може бути пов’язаний із відомим торговцем зброєю та навіть КВІР. Літальний апарат із перськими написами на борту зберігали у Запоріжжі.

"Телеграф" розповідає про цікаву історію незвичайного літака.

Несподіваний лот

Навесні 2025 року на сайті Прозорро з’явився лот із продажем пасажирського літака "ЯК-42Д". На перший погляд, оголошення не викликає особливого інтересу — продаж старенького радянського літака, ймовірно, під запчастини. Але всю суть розкриває його бортовий номер – EP-QFB. По ньому можна знайти фото борту в інтернеті

І ось вони вже викликають невелике здивування. Як можна побачити, на ньому красується прапор Ірану та написи на фарсі.

Як-42Д на стоянці в Запорізькій області. Фото: jetphotos

Про літак:

В описі лоту від Запорізької митниці наголошується, що літак раніше використовувався у цивільній авіації. Він має реєстраційний номер EP-QFB і заводський — 4520422003019. Також відомо, що він перебуває в неробочому стані і швидше за все ніколи не підніметься в небо. "Як" частково розукомплектовано. У нього лише один встановлений двигун із трьох. Ще один силовий агрегат зберігається окремо.

"Загальний знос становить 97%", — ідеться в описі пошкоджень.

Росія, КВІР, Збройовий Барон, Запоріжжя — доля, гідна фільму

Дізнавшись заводський номер борту, в інтернеті можна знайти інформацію, що спочатку цей Як був російським. За даними сайту russianplanes, літак був збудований у 1994 році, а вже в 2003 році був відданий Чехії як компенсація за зовнішній борг РФ.

2005 року його виставили на продаж за 12 мільйонів доларів, а вже 2006 року його купила іранська авіакомпанія Fars Qeshm Air.

Іранський ЯК у Тегерані (2008 рік).

А з появою інформації про авіакомпанію історія старого ЯКа набуває вже дуже цікавого забарвлення. Вся річ у тому, що Fars Air Qeshm – це невелика авіакомпанія з Ірану, заснована у 2003 році. На той час вона мала приватних інвесторів. Але перевізник припинив свою діяльність у 2013 році. За чотири роки – у березні 2017 року – роботу Fars Air Qeshm було відновлено з новим менеджментом, що базувався в Тегерані.

І як пише NV, посилаючись на інформацію в іноземних ЗМІ, західна розвідка підозрювала, що уряд Ірану міг використовувати літаки Fars Air Qeshm для транспортування зброї до Лівану для Хезболли під прикриттям виконання цивільних рейсів. У 2018 році американський телеканал FOX випустив матеріал, де обговорювалася нетипова поведінка бортів цієї авіакомпанії. Вони злітали з бази ВПС Ірану в Тегерані та літали до Бейрута. Один із них робив зупинку в Сирії.

Ще важливо, що серед членів правління компанії є три представники КВІР : Алі Нагі Гол Парста, Хамід Реза Пахлвані та Голамреза Хасемі (Ali Naghi Gol Parsta, Hamid Reza Pahlvani та Gholamreza Qhasemi).

КВІР (корпус вартових ісламської революції) — елітне іранське військово-політичне формування. Виконує функції армії, жандармерії та органів держбезпеки.

NV зазначає, що цей ЯК — не єдиний літак із Ірану в Україні. Ще один літак, який використовувала компанія McDonnell Douglas MD-83, пізніше став частиною авіакомпанії Буковинські авіалінії, яку пов’язували із бізнесменом ліванського походження Родрігом Мерхежем. У 2013 році США ввели санкції проти цієї української компанії за співпрацю з Іраном.

Кабіна літака (2008 рік, місто Дніпро)

Крім усього вищесказаного, іранський ЯК може бути пов’язаний з відомим збройовим бароном Віктором Бутом. Справа в тому, що в його історії фігурують кілька цікавих компаній — Magnum Investments Ltd. та AVIALINX TRADING LLC І друга, як з’ясували журналісти, згадується у великій статті Radio Free Europe, опублікованій у липні 2012 року. У ній зазначено, що ця компанія з ОАЕ належить Сергію Денисенку, який має тісні зв’язки з Іраном. З посиланням на доповідь Кеті Лінн Остін, виконавчого директора Conflict Awareness Project, журналісти називають його одним із колишніх помічників відомого торговця зброєю Віктора Бута. Ба більше, у матеріалі йдеться, що Денисенка занесено до чорного списку американського бізнесу через тісні зв’язки з Бутом.

Віктор Бут — російський підприємець, засуджений у 2012 році у США на 25 років ув’язнення за намір незаконно здійснити торгівлю зброєю та підтримку тероризму. Наприкінці 2022 року Росія обміняла його на громадянку США.

Віктор Бут

Як таке "диво" опинилося в Україні

Як з’ясували у NV, у 2012 році літак вимушено прилетів на територію України для ремонту на ДП Івченко-Прогрес (Запоріжжя). Але, до речі, мабуть, на шляху він зупинявся в Криму — фото звідти можна знайти у мережі. Компанія Magnum Investments Ltd повідомляла, що у період виконання ремонтних робіт цивільна авіаційна адміністрація Ірану зупинила, а згодом анулювала Сертифікат експлуатанта у компанії Fars Qeshm Air Lines. Отримати дозвільні документи не вбачалося можливим.

Можливості вчасно вивезти літак за межі митної території України не було, тому 2 вересня 2014 року власник подав заяву про його переведення в режим "відмова на користь держави". Але це зробила інша компанія — AVIALINX TRADING L.L.C. (Дубаї, ОАЕ).

Як з’ясувалося в процесі судових слухань, 1 травня 2009 року між Magnum та AVIALINX на невизначений термін було укладено договір про генеральну агенцію з продажу літака Як-42д, згідно з якою "позивач призначає агента з продажу та експлуатації вищевказаного літака компанію — AVIALINX TRADING L.L.C.". Тобто компанія з ОАЕ мала право виконувати будь-які дії з літаком.

"Судячи з усього, позивач не зміг через суд скасувати передачу Як-42д на користь держави. Тому Запорізька митниця нарешті оголосила аукціон", — йдеться у матеріалі NV.

Як у Євпаторії (2012 рік)

У результаті літак придбала компанія "Авіамаркет Систем".

