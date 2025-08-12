В Украине продали таинственный самолет: хвосты ведут к КСИР, России и оружейному барону (фото)

Самолет вынужденно прилетел в Украину и остался навсегда

В Украине продали иранский самолет, который может быть связан с известным торговцем оружием и даже КСИР. Летательный аппарат с персидскими надписями на борту хранили в Запорожье.

"Телеграф" рассказывает об интересной истории необычного самолета.

Неожиданный лот

Весной 2025 года на сайте Прозорро появился лот с продажей пассажирского самолета "ЯК-42Д". На первый взгляд объявление не вызывает особого интереса — продажа старенького советского самолета, вероятно, под запчасти. Но всю суть раскрывает его бортовой номер — EP-QFB. По нему можно найти фото борта в интернете

И вот они уже вызывают небольшое удивление. Как можно увидеть, на нем красуется флаг Ирана и надписи на фарси.

ЯК-42Д на стоянке в Запорожской области. Фото: jetphotos

О самолете:

В описании лота от Запорожской таможни отмечается, что самолет ранее использовался в гражданской авиации. Он имеет регистрационный номер EP-QFB и заводской — 4520422003019. Также известно, что он находится в нерабочем состоянии и, скорее всего, никогда не поднимется в небо. "Как" частично разукомплектован. У него только один установленный двигатель из трех. Еще один силовой агрегат хранится отдельно.

"Общий износ составляет 97%", — говорится в описании повреждений.

Россия, КСИР, Оружейный Барон, Запорожье — судьба, достойная фильма

Узнав заводской номер борта, в интернете можно найти информацию, что изначально данный Як был российским. По данным сайта russianplanes, самолет был построен в 1994 году, а уже в 2003 году был отдан в Чехию как компенсация за внешний долг РФ.

В 2005 году его выставили на продажу за 12 миллионов долларов, а уже в 2006 году его купила иранская авиакомпания Fars Qeshm Air.

Иранский ЯК в Тегеране (2008 год).

А с появлением информации об авиакомпании история старенького ЯКа обретает уже совсем интересный окрас. Все дело в том, что Fars Air Qeshm — это небольшая авиакомпания из Ирана, основанная в 2003 году. В то время она имела частных инвесторов. Но перевозчик прекратил свою деятельность в 2013 году. За четыре года – в марте 2017 года – работа Fars Air Qeshm была возобновлена с новым менеджментом, базировавшимся в Тегеране.

И как пишет NV, ссылаясь на информацию в иностранных СМИ, западная разведка подозревала, что правительство Ирана могло использовать самолеты Fars Air Qeshm для транспортировки оружия в Ливан для Хезболлы под прикрытием выполнения гражданских рейсов. В 2018 году американский телеканал FOX выпустил материал, где обсуждалось нетипичное поведение бортов этой авиакомпании. Они взлетали из базы ВВС Ирана в Тегеране и летали в Бейрут. Один из них делал остановку в Сирии.

Еще немаловажно, что среди членов правления компании есть три представителя КСИР: Али Наги Гол Парста, Хамид Реза Пахлвани и Голамреза Хасеми (Ali Naghi Gol Parsta, Hamid Reza Pahlvani и Gholamreza Qhasemi).

КСИР (корпус стражей исламской революции) — элитное иранское военно-политическое формирование. Выполняет функции армии, жандармерии и органов госбезопасности.

NV отмечает, что этот ЯК — не единственный самолет из Ирана в Украине. Еще один самолет, который использовала компания McDonnell Douglas MD-83, позже стал частью авиакомпании Буковинские авиалинии, которую связывали с бизнесменом ливанского происхождения Родригом Мерхежем. В 2013 году США ввели санкции против этой украинской компании за сотрудничество с Ираном.

Кабина самолета (2008 год, город Днепр)

Помимо всего вышесказанного иранский ЯК может быть связан с известным оружейным бароном Виктором Бутом. Все дело в том, что в его истории фигурируют несколько интересных компаний — Magnum Investments Ltd. и AVIALINX TRADING L.L.C. И вторая, как выяснили журналисты, упоминается в обширной статье Radio Free Europe, опубликованной в июле 2012 года. В ней указано, что эта компания из ОАЭ принадлежит Сергею Денисенко, имеющему тесные связи с Ираном. Со ссылкой на доклад Кэти Линн Остин, исполнительного директора Conflict Awareness Project, журналисты называют его одним из бывших помощников известного торговца оружием Виктора Бута. Более того, в материале говорится, что Денисенко занесен в черный список американского бизнеса из-за тесных связей с Бутом.

Виктор Бут — российский предприниматель, осуждённый в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма. В конце 2022 года Россия обменяла его на гражданку США.

Виктор Бут

Как такое "чудо" оказалось в Украине

Как выяснили в NV, в 2012 году самолет вынужденно прилетел на территорию Украины для ремонта на ГП Ивченко-Прогресс (Запорожье). Но, к слову, вероятно, по пути он останавливался в Крыму — фото оттуда можно найти в сети. Компания Magnum Investments Ltd сообщала, что в период выполнения ремонтных работ гражданская авиационная администрация Ирана остановила, а впоследствии аннулировала Сертификат эксплуатанта в компании Fars Qeshm Air Lines. Получить разрешительные документы не представлялось возможным".

Возможности вовремя вывезти самолет за пределы таможенной территории Украины не было, поэтому 2 сентября 2014 г. владелец подал заявление о его переводе в режим "отказ в пользу государства". Но это сделала другая компания – AVIALINX TRADING L.L.C. (Дубаи, ОАЭ). Как выяснилось в процессе судебных слушаний, 1 мая 2009 между Magnum и AVIALINX на неопределенный срок был заключен договор о генеральном агентстве по продаже самолета Як-42д, согласно которому "истец назначает агента по продаже и эксплуатации вышеуказанного самолета компанию — AVIALINX TRADING L.L.C.". То есть компания из ОАЭ имела право выполнять какие-либо действия с самолетом.

"Судя по всему, истец не смог через суд отменить передачу Як-42д в пользу государства. Поэтому Запорожская таможня наконец-то объявила аукцион", — говорится в материале NV

ЯК в Евпатории (2012 год)

В итоге самолет приобрела компания "Авиамаркет Систем".

